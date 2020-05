Envío de cheque de estímulo complica llegada de reembolso de impuestos a millones de estadounidenses

¿Cuándo el IRS espera mandar la totalidad de los reembolsos por impuestos?

La paciencia para algunos contribuyentes en Estados Unidos ha llegado a su límite.

La cadena WLS reportó esta semana que decenas de personas están cuestionando el envío tardío de los reembolsos por declaración de impuestos.

Algunos denunciaron que llevan semanas y hasta meses en espera de la devolución a pesar de haber enviado la información mucho antes de la fecha límite de entrega, extendida al 15 de julio.

“Yo estoy frustrada porque yo envié mis impuestos el 6 de marzo este año, y yo tengo depósito directo”, dijo al medio Barbara Whitecraft, residente en Lansing, Michigan.

“Usualmente, lo recibo en dos semanas, y ya estamos en mayo y no he recibido nada”, puntualizó.

Trudy Howard, dueña de Howard Tax Prep LLC, dijo que los retrasos aparentemente son un problema generalizado.

“Yo nunca he visto algo como esto, y he estado trabajando con impuestos desde 2003,” detalló. “En línea, yo soy parte de una comunidad de preparadores de impuestos, y mucha gente en Memphis, Atlanta, y en todo Estados Unidos, están reportando que sus clientes no están recibiendo sus reembolsos en el periodo usual de siete a 21 días”, indicó Howard.

Típicamente, el IRS envía este dinero en un periodo de menos de 21 días.

Para el 8 de mayo, la oficina recaudadora de impuestos había enviado unos 94.3 millones de dólares en reembolso para un valor de $255.4 billones.

“Mientras el IRS espera tramitar más de nueve de 10 reembolsos en menos de 21 días, es posible que una devolución en particular requiera revisión adicional y el envío del reembolso tome más tiempo. Muchos factores diferentes pueden incidir en el momento en que se recibe el reembolso”, indica un comunicado del Servicio de Rentas Internas.

La oficina sugiere a los contribuyentes someter electrónicamente los formularios para agilizar los procesos.

La emergencia por el coronavirus y la responsabilidad de enviar los cheques de estímulo han complicado el panorama y llevado a la acumulación de trabajo para los empleados de la agencia, muchos de los que fueron llamados a reportarse nuevamente a las oficinas a partir de junio.