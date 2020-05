Extraditan a un hondureño acusado de asesinato en Texas luego de que golpeó a su novia en Honduras

HOUSTON – Un hondureño acusado de haber asesinado a un joven de 16 el año pasado en Houston había logrado evadir a las autoridades luego de que se fugó a su país, pero una pelea con su novia en territorio catracho contribuyó para que fuera arrestado y extraditado a los Estados Unidos para enfrentar a la justicia.

En imágenes captadas por el noticiero KHOU 11 mostraron el momento que Marco Ruíz llegó custodiado por oficiales al Aeropuerto Intercontinental Bush.

While he was on the run, Marco Ruiz got into a domestic altercation with his girlfriend in Honduras, which prompted authorities to find out he was wanted in Texas. https://t.co/BKsKlPPbgg #khou

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) May 27, 2020