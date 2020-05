Insólito: Erling Halaand, el goleador del Borussia Dortmund se lesionó ¡por chocar con el árbitro!

El joven delantero Erling Haaland, una de las mayores promesas del fútbol mundial se lastimó la rodilla de una forma poco usual durante su partido del martes contra el Bayern Munich y tuvo que salir de cambio.

El partido transcurría con normalidad hasta el minuto 72, en el que el goleador del Borussia Dortmund sintió molestias y ya no pudo continuar en la cancha; fue sustituido y varias horas después se reveló que la causa de su lesión fue un choque accidental con el silbante.

“Haaland chocó con el árbitro y se lastimó, por eso tuvo que salir”, relató el ex-jugador noruego Jan Aage Fjortoff en su cuenta de Twitter tras revisar las imágenes de televisión.

This is how Erling Haaland got injured. Crashed with the referee!!!! Twisted his knee https://t.co/ZsGVeAyrui

