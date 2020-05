Video: Con un martillo en mano una mujer le gritaba a una pareja de ecuatorianos; “mexicanos sálganse de mí país”

HOUSTON – Una pareja que se encontraba de visita en Houston de New Orleans tuvo una confrontación con una mujer, quien con un martillo en mano presuntamente les gritó que se regresaran a su país y los confundió con ciudadanos mexicanos.

Arturo Cordovez y su esposa la doctora Lia Franco son oriundos de Ecuador y actualmente radican en New Orleans. Desde el mes pasado Franco ha estado atendiendo pacientes infectados de COVID-19 y la pareja decidió tomarse un descanso.

Su destino para el fin de semana festivo fue Houston y todo marchaba bien hasta que el domingo por la tarde mientras que buscaban un restaurante para comer por la calle Shepperd a la altura de Westheimer notaron que una mujer conducía su vehículo muy cerca del de ellos.

Al observar con más cuidado se dieron cuenta que la mujer traía un martillo y les estaba gritando insultos.

Hammer-wielding woman arrested after going on racist tirade, couple says https://t.co/egw1S4pkxS pic.twitter.com/xUbs1js1Zp

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) May 27, 2020