A sus 103 años, fanática de los Red Sox vence al coronavirus y lo celebra tomando cerveza

Días después de que en Estados Unidos se llegara a la escalofriante cifra de 100.000 muertos a causa del coronavirus, se hizo viral un esperanzador video de una mujer de 103 años que se recuperó de la enfermedad y festejó tomando una cerveza.

Esta abuelita, quien es aficionada a los Boston Red Sox, se llama Jennie Stejna y fue la primera persona diagnosticada con COVID-19 en Wilbraham, Massachusetts, a principios de mayo, así lo dio a conocer su nieto Adam Gunn en entrevista con TMZ.

Tras el diagnóstico, adecuaron el hogar de Stejna y le contrataron una enfermera para que la cuidara en todo momento, pero su estado de salud empeoró a un nivel tan alarmante que incluso sus familiares llamaron para despedirse de ella.

Afortunadamente, tras varios días de lucha, la mujer centenaria logró vencer al coronavirus y lo celebró de forma ganadora, tomando una cerveza helada.

103-year-old Jennie Stejna recently recovered from COVID-19 at the Life Care Center in #Wilbraham. She's excited to get back to her normal life, which may involve cracking a cold one from time to time! Cheers Jennie! 🍺 pic.twitter.com/uVn29ePFIA

— WWLP-22News (@WWLP22News) May 28, 2020