La divertida clase de Kate del Castillo en como ser una estrella de acción en casa

La actriz de "La Reina del Sur" apareció en "The At-Home Variety Show" de Peacock

Kate del Castillo es una de las actrices latinas mejor conocidas por entregar el alma en escena. El éxito de “La Reina del Sur” en sus dos temporadas en Telemundo la convirtió en una estrella de acción.

Para realizar las escenas de gran impacto en el personaje de Teresa Mendoza hay todo un equipo detrás que la prepara para que todo se vea real. Pero durante su aparición en el programa “The At-Home Variety Show” de la plataforma digital Peacock, la famosa reveló algunos trucos.

Del Castillo realizó una clase de “cómo ser estrella de series de acción”, usando solo artículos caseros como “props.” La actriz se mostró en escenas drámaticas, desarmando una bomba, enfrentando al villano de la historia y mucho más.

La divertida secuencia para el especial de Peacock no solo fue para entretener si no para brindar apoyo a las organizaciones Feeding America, Americares y United Way.

¡Mira el divertido momento aquí!