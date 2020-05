Aleida Núñez se muestra al natural para presumir su tatuaje en el hombro

View this post on Instagram

Hace un año les compartí que tuve una quemadura de segundo grado en el hombro derecho, la marca no se quitó así que decidí tatuarme el símbolo del OM🕉 que para mí tiene un significado especial por mi filosofía de vida.✨🙏🙌 Unidad con lo supremo , equilibrio entre lo físico y lo emocional. #mentesana #paz #equilibrio