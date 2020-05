Yadhira Carrillo revela que tuvo que ir de urgencia al hospital

La actriz compartió que le fue detectado un trastorno en el oído derecho, razón por la cual deberá permanecer bajo tratamiento médico por lo menos durante los próximos dos meses

Para Yadhira Carrillo los últimos meses de su vida no han sido fáciles, pues además de vivir una etapa complicada por la investigación bajo prisión que enfrenta su esposo, Juan Collado, ahora también tiene problemas de salud, motivo por el cual tuvo que ir al hospital de emergencia hace unos días.

En su reciente visita al reclusorio norte de la Ciudad de México, la actriz mexicana compartió con los medios de comunicación que le fue detectado un trastorno de oído. Luego de varios días en los que presentó síntomas como vértigo y náuseas, los médicos le confirmaron que padece una enfermedad que se llama síndrome de Ménière, razón por la cual ya fue sometida a un tratamiento.

“Toda esta semana me inyectaron el oído, me dio hipoacusia súbita, me quedé completamente sin sonido. Entonces todos los días me inyectan mi oído, me dan mucha cortisona tomada también para que se pase“, y reveló que lo que podría estar ocasionando dicho trastorno es la situación que enfrenta actualmente: “Es por estrés, por angustia, por dolor. Es por la situación, pero todo eso se va“, aseguró ante las cámaras del programa Ventaneando.

En cuanto al tratamiento que debe seguir, comentó que no sabe en cuánto tiempo podrá ver mejoría, pero de acuerdo a las indicaciones lo llevará durante los próximos dos meses, en los que los médicos lucharán por recuperar su audición con ayuda de medicina. “Me dan medicamento para dormir mañana tarde y noche, una pastillita muy chiquita”.

Tranquila y con la certeza de que pronto estará bien, la protagonista de telenovelas aseguró que, con ayuda de una audiometría, los especialistas detectaron una disminución considerable de audición: “De un 100% únicamente puede escuchar un 10%. Pero todo se recupera, con mucha fe, comiendo muy bien y estando tranquila, no pasa nada, todo pasa, nada malo pasa”, finalizó.