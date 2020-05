“En Argentina quitas un equipo de su barrio y te incendian el estadio”: Rubén Omar Romano sobre desaparición de Monarcas

El exentrenador del equipo se solidarizó con la afición de Morelia

Rubén Omar Romano, quien fue DT de Morelia durante 4 años, lamentó la noticia de la posible desaparición del equipo purépecha y comparó esta situación con lo que sucedería en el fútbol de su natal Argentina, donde se vive con más pasión y no hay tantos intereses económicos de por medio.

#LigaMX Rubén Omar Romano: "En Argentina llegas a quitar un equipo de tu barrio e incendian el estadio" Vía: ESPN pic.twitter.com/8rHYO688CQ — Fiebre Deportiva (En Casa 🏠) (@FiebreDep) May 28, 2020

“En Argentina quitas un equipo de su barrio y te incendian el estadio, es algo que es una pasión indescriptible, el futbol mexicano es particular, lo manejan empresas y cada equipo tiene una empresa importante atrás, más allá de lo social buscan tener números negros no rojos, no creo que Morelia tenga números rojos, por eso es diferente a los demás países del mundo”, expresó el estratega a ESPN.

Romano se solidarizó con la afición de Monarcas, con quien tiene un vínculo irrompible y dijo estar afectado por la decisión.

¿Qué pasaría si el caso de Monarcas Morelia hubiera sido en Argentina? 🧐 Lo explica Rubén Omar Romano. 🔥https://t.co/tKGShpRfNV — Futbol Picante (@futpicante) May 28, 2020

“Es doloroso, no me extraña porque en el futbol mexicano han pasado este tipo de cosas, pero no con equipos de tanto arraigo, entiendo a la gente que invierte, a los empresarios, pero no se puede jugar con una afición que luchó y que estuvo ahí siempre, que nunca abandonó al equipo, la afición es espectacular y es una tristeza enorme, se me hace raro que un equipo con tanto arraigo, normalmente había tres cuartos de estadio y la gente siempre apoyó en momentos en que estuvo a punto de descender hace poco y ahora con un equipo que estaba clasificando”, añadió.

Recordemos que estas declaaraciones surgen a raíz de que se está especulando sobre una posible venta del equipo, con todo y jugadores y directiva para llevárselo a Mazatlán, donde hay un estadio listo para albergarlos; sin embargo aún no hay nada oficial, y mientras ese aviso no se haga, para Romano aún hay posibilidad de que no suceda.

Un golpe más al fútbol mexicano. Morelia desaparece, el equipo ha sido vendido a Mazatlán por 400 millones de pesos. El estadio nuevo es propiedad del gobierno y TV Azteca se quedará con los derechos de transmisión. La Liga MX es una burla. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 26, 2020

“Espero haya marcha atrás, todavía oficialmente no esta hecho y mientras no sea oficial, hay esperanza. Me hubiera gustado que Mazatlán fuera una plaza nueva y Morelia siguiera, si lo que quieren es llegar a 20 equipos, Mazatlán era una opción pero arrancando de cero”, sentenció.