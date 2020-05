Un centro comercial en Tailandia implementa una forma novedosa de utilizar un elevador y evitar la propagación del coronavirus

La pandemia de coronavirus también está desarrollando un miedo a presionar los botones de los elevadores, y quienes viven o trabajan en edificios lo saben.

Un centro comercial en Tailandia tiene la mejor manera de hacerlo, reemplazando los botones del elevador por pedales para que los clientes puedan desplazarse entre los niveles del complejo sin temor a contagiarse por tocar una superficie.

The Season Square Mall en Bangkok utilizó una idea novedosa en un intento de detener la propagación del virus. Los administradores del centro comercial decidieron colocar pedales en la parte interior de los ascensores y pegaron calcomanías en el piso que indican la forma de utilizar el ascensor. Es quizás una de las mejores maneras de evitar el contacto en superficies que una gran cantidad de personas llega a tocar.

La agencia Reuters entrevistó a varios visitantes que utilizaron sus pies para utilizar el ascensor. Los clientes del centro comercial dijeron sentirse más seguros que al tocar con las manos la superficie.

