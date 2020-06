Eduardo Verástegui celebra un multitudinario Santo Rosario a través de sus redes sociales

View this post on Instagram

Así fue el #RosarioPorElMundo que dirigió el actor y cantante mexicano @eduardoverastegui por sus redes sociales: YouTube, Facebook e Instagram. A su vez, invitó a sus seguidores a rezar el #santorosario todos los días por sus redes a la 1:00 pm hora de #ciudaddemexico, 2:00 pm hora de #Caracas. #oremosporvenezuela #eduardoverastegui #Venezuela