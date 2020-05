El gobernador Greg Abbott declara a Texas en estado de desastre luego de tres días de manifestaciones por George Floyd

TEXAS – El gobernador Greg Abbott declaró un estado de desastre luego de que se intensificaron las manifestaciones las ciudades principales de Texas por la muerte de George Floyd en Minneapolis bajo la custodia de cuatro policías.

Houston, Dallas, Austin y San Antonio han visto grandes grupos de manifestantes en sus calles y una notoria cantidad de disturbios violentos. Policías, manifestantes y personas inocentes han resultado heridos en los diferentes enfrentamientos que se han protagonizado desde el viernes.

Luego de que lo aparentemente había sido un inicio pacífico el viernes en las manifestaciones que se realizaron en Houston y Dallas, las cosas fueron cambiando. Unas cuatro horas después de las manifestaciones originales y con la noche encima, la violencia se desató en las calles.

Breaking: Protests have turned violent in Dallas, Texas. Multiple stores have been looted and vandalized. pic.twitter.com/Fed470Fct8

Los policías en Houston y Dallas no pudieron romper los grupos que se formaron después de las manifestaciones pacíficas y acontecimientos destructivos comenzaron a mostrarse en las redes sociales por la noche del viernes en ambas ciudades.

two different protest groups in Houston happened to meet at the same time 🥺 pic.twitter.com/niJSXBk6UK

— j. (@sweetenerjoy) May 31, 2020