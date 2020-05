Más de 30 ciudades de Estados Unidos viven noche de fuego y furia por muerte de George Floyd

Cientos de personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas en protestas

De costa a costa, más de 30 ciudades del país, incluidas Los Ángeles, Nueva York, Washington, D.C., vivieron una noche de masivas manifestaciones que terminaron con fuego en protesta por la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, donde también continuaron las protestas.

Videos publicados por periodistas y ciudadanos dan fe de cómo la Policía de cada capital se vio rebasada por la indignación mostrada con violencia.

En varias colecciones de imágenes se muestra cómo los oficiales parecen obviar cualquier protocolo de contención de protestas y agreden a participantes, como ocurrió en Nueva York, donde una camioneta del NYPD se lanzó contra los manifestantes.

Desde la semana pasada se reportaron movilizaciones en 50 estados, pero este fin de semana al menos 25 ciudades de 16 entidades impusieron toques de queda ante la violencia de manifestantes.

La exigencia de los inconformes es que las autoridades impongan cargos contra los cuatro oficiales que estuvieron implicados –o testificaron– la muerte de Floyd, cuando el ahora expolicía, Derek Chauvin, colocó su rodilla en el cuello hasta causarle la muerte.

Los manifestantes también consideran que los cargos contra Chauvin, acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado, son insuficientes, además de acusar opresión de la comunidad afroamericana.

La tarde del sábado, en Nueva York, el presidente del Consejo de la ciudad de Nueva York, Corey Johnson, criticó las acciones de elementos del NYPD, por lanzar una camioneta hacia manifestantes.

“Esto es indignante. Manejar vehículos policiacos contra multitudes de manifestantes no es una forma de reducir la presión. Empujar y golpear a personas no violentas no es desescalar. Si la intención de NYPD es mantener a la gente segura, este no es el caso”, acusó.

This is outrageous. Driving police vehicles into crowds of protestors is not deescalation. Shoving and beating nonviolent people is not deescalation. If NYPD's intent is to keep folks safe, this isn't it. pic.twitter.com/HDlnLcdwqH — NYC Council Speaker Corey Johnson (@NYCSpeakerCoJo) May 31, 2020

En Flatbush también las protestas se salieron de control.

Cops chasing people through the streets of Flatbush pic.twitter.com/va0kccPfSD — Christopher Mathias (@letsgomathias) May 31, 2020

En Oregon, la periodista Jordyn Brown publicó imágenes del fuego iniciado en Eugene.

What seems to be tear gas being fired off after the protest moved downtown to Willamette St. Eugene police are here & warning people to disperse, or they will put out chemical gas. pic.twitter.com/DWbKvVjJ2X — Jordyn Brown (@thejordynbrown) May 30, 2020

El periodista de VICE, Michael Anthony Adams, publicó un video donde se ve a policías atacando incluso a personal de prensa, mientras intentan refugiarse durante manifestaciones en Minneapolis.

Police just raided the gas station we were sheltering at. After shouting press multiple times and raising my press card in the air, I was thrown to the ground. Then another cop came up and peppered sprayed me in the face while I was being held down. pic.twitter.com/23EkZIMAFC — Michael Anthony Adams (@MichaelAdams317) May 31, 2020

En Seattle, Washington, cientos de personas salieron a las calles y hubo incendios.

Las protestas dejaron más de 1,400 personas detenidas, según reportes de varios medios nacionales, además de decenas de heridos, incluidos periodistas y policías.

Una constante en varias entidades es la detención de reporteros que cubren las protestas. No hay un número exacto, pero CNN reporta al menos media docena de comunicadores arrestados.

Algunos representantes acusan a grupos extremistas y hasta organizaciones extranjeras de propiciar la violencia, pero no hay pruebas suficientes para sustentar los dichos.

Se espera que las manifestaciones continúen los siguientes días.