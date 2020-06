Cómo prepararse para un viaje en carretera durante la pandemia

Viajar durante la pandemia del coronavirus, aún cuando se han relajado algunas restricciones, quiere decir tomar más precauciones y estar más preparado.

Se espera que menos personas viajen por carretera este año, pero las cifras exactas son difíciles de pronosticar. Por primera vez en 20 años, AAA no ha emitido una predicción para el fin de semana de Memorial Day (Día de los Caídos) porque hay demasiadas cosas que no se conocen.

Muchas personas han evitado volar debido a la pandemia y pueden considerar los viajes en auto como más responsables. Por otro lado, AAA ha declarado que el fin de semana de Memorial Day (Día de los Caídos) tendrá los precios de gasolina más bajos en dos décadas, con un promedio nacional de $1.87.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tienen una larga lista de razones para limitar los viajes en auto y dicen que “quedarse en casa es la mejor manera de protegerse y proteger a otros de enfermarse”. Si deseas salir a la carretera, hay algunas consideraciones nuevas, así como los consejos tradicionales para preparar tu automóvil.

Preparación y seguridad personal

¿Qué está abierto? La planificación es especialmente importante este año porque muchos parques estatales y negocios aún están cerrados.

Mascarilla. Trae una mascarilla para cada pasajero y úsala en público. Incluso los lugares donde parece que el distanciamiento social está en vigor pueden llenarse rápidamente.

Llamar con anticipación. Asegúrate de confirmar cualquier restricción potencial para el lugar al que vas a viajar.

¿A quién visitas? Limita exponerte al virus a ti mismo y a los demás. Los CDC recomiendan tener especial cuidado al visitar a familiares y amigos que pueden ser especialmente vulnerables.

Llamar al hotel. Si planeas pasar la noche en un hotel, llama con anticipación para asegurarte de que esté abierto y que tenga habitaciones disponibles.

Para a tiempo y con frecuencia. Para para cargar combustible y para ir al baño antes de lo necesario, por si acaso. Verifica en línea para ver si las paradas de descanso de las autopistas estatales están abiertas y qué instalaciones están en funcionamiento.

Usa guantes cuando cargues combustible. Lleva guantes desechables de nitrilo o látex en tu auto para usarlos cuando agarres el mango de la bomba de gasolina. También puedes intentar usar toallas de papel que a veces están disponibles al lado de la bomba de gasolina o llevar algunas para cubrirte las manos cuando agarres el mango.

Trae tus propias toallas. Se ha observado que algunas estaciones de servicio tienen pocos productos de papel. Así que trae tus propias toallitas desinfectantes, desinfectante para manos y un rollo de papel higiénico. Lávate las manos con frecuencia, incluso después de cargar gasolina y manejar una tarjeta de crédito para pagar.

Cambios de aceite. Para los carros que necesitan un mantenimiento ligero, algunas tiendas de lubricación rápida, como Jiffy Lube y Valvoline Instant Oil Change, pueden realizar cambios de aceite y otros servicios mientras permaneces en el auto.

Tiendas de llantas y concesionarios. Están abiertos en la mayoría de las áreas y pueden proporcionar neumáticos de repuesto o una reparación más significativa. Consulta nuestras calificaciones de llantas y guía de compras.

Asistencia en carretera. AAA dijo a CR que seguirá brindando asistencia en carretera a los miembros en todo el país, y sus proveedores de servicios tienen protocolos para proteger su seguridad y la tuya.

El chequeo antes del viaje

Tu vehículo será el lugar donde pasarás la mayor parte del tiempo durante tu viaje, así que asegúrate de que todas sus funciones estén ajustadas y que funcionen a los máximos niveles de rendimiento.

Lubricantes. Revisa todos los niveles: Aceite, refrigerante, líquidos de freno y limpiaparabrisas. Inspecciona los niveles de los líquidos de transmisión y dirección asistida, si corresponde. Si vas a realizar un viaje largo, programa una cita de servicio para revisar estos niveles. (Lee “How to Check Your Car’s Engine Oil” para aprender como revisar el aceite del motor).

Mangueras. Aprieta las mangueras con el dedo pulgar y el índice cerca de las abrazaderas, ahí es donde pueden estar más débiles por el desgaste. Revisa puntos blandos. Una manguera en buen estado será firme pero plegable. Busca grietas paralelas alrededor de las curvas, superficies endurecidas (que indican daño por calor) o daño por abrasión. Reemplaza las mangueras dañadas.

Cinturones. El calor, el aceite, el ozono y la abrasión pueden afectar los cinturones. Busca grietas, deshilachados y fisuras, así como signos de acristalamiento. Reemplaza los cinturones desgastados. (Lee “How to Inspect Belts and Hoses”, para aprender cómo inspeccionar los cinturones y las mangueras).

Filtro de aire. Retira el filtro y revísalo frente a una luz fuerte. Si no ves la luz, el filtro está lo suficientemente sucio y necesita ser reemplazado. Un filtro de aire limpio ayuda a que el motor funcione mejor.

Radiador. Mira a través de la parrilla y asegúrate de que el radiador esté libre de cualquier obstrucción.

Batería. Asegúrate de que las terminales y los cables estén bien sujetos y sin corrosión. Si la batería tiene tapones desmontables, revisa su nivel de fluido, especialmente en climas cálidos. Rellena si es necesario con agua destilada. (Consulta nuestra guía y calificaciones de compra de baterías de autos).

Limpiaparabrisas. Según las pruebas de CR, los limpiaparabrisas duran aproximadamente seis meses. Si tienen unos pocos meses, considera reemplazarlos antes de un viaje largo. Si los limpiaparabrisas son más nuevos, limpia las cuchillas con líquido de limpieza o limpiacristales.

Llantas. Revisa la presión en todas las llantas, incluyendo la de repuesto, antes de comenzar el viaje. Usa la presión recomendada por el fabricante del vehículo, que generalmente se puede encontrar en el marco de la puerta delantera y en el manual de instrucciones. Inspecciona los neumáticos para revisar el desgaste anormal o desigual, grietas, cortes y cualquier abultamiento en los flancos. Reemplaza los neumáticos que tengan 10 años de antigüedad o que estén muy desgastados. Una vez en marcha, revisa la presión solo después de que las llantas se hayan enfriado durante 3 horas para obtener una medición precisa. (Consulta nuestra guía y calificaciones de compra de neumáticos).

Frenos. Es posible que necesites un chequeo completo si aplicas los frenos y hay ruidos de rechinamiento o vibraciones inusuales en el pedal del freno o el volante, o si el vehículo se jala hacia un lado.

Guantera. Asegúrate de tener el registro y documentación de seguro actualizados.

Luces. Revisa las luces exteriores, incluyendo las luces traseras, las luces de freno, las intermitentes y las luces antiniebla. Asegúrate de que los faros estén limpios, para que las luces sean lo más brillantes que se pueda.

Infoentretenimiento. Reduce las distracciones: Compagina tus teléfonos y transfiere tus listas de contactos con anticipación. (Asegúrate de que el número de asistencia en carretera esté programado). Confirma que las suscripciones de radio satelital, servicios de tráfico y transmisión de música estén actualizadas. Agrega preajustes de radio y programa todos los destinos antes de salir a la carretera.

Empaca tu equipaje como un profesional

No sobrecargues tu auto. Los límites de peso se indican en el marco de la puerta del conductor y en el manual del propietario. La cifra corresponde al peso combinado de los pasajeros y la carga. No excedas las recomendaciones del fabricante. Éstas pueden variar ampliamente y en algunos casos pueden ser sorprendentemente limitadas. No es raro que un vehículo con un adulto en cada asiento esté cerca de la capacidad máxima, sin equipaje.

Guarda los artículos más pesados a un nivel bajo, especialmente en los SUV. Esto mantiene el centro de gravedad más bajo, reduciendo las posibilidades de un vuelco. Los artículos más pequeños deben empacarse en bolsas de lona o guardarse de forma segura en las áreas de almacenamiento. Ata los artículos más grandes con anclajes de carga. No coloques objetos más pesados encima de la carga, ya que pueden convertirse en proyectiles peligrosos en una parada de pánico o en un choque.

Podrías optar por un carguero de techo, pero las pruebas de CR encontraron que un carguero encima de un vehículo puede reducir el ahorro de combustible en 5 mpg en un SUV compacto y 9 mpg en un sedán mediano.

Un kit de emergencia completo para el auto

Prepárate para las averías y asegúrate de tener estos artículos en el auto.

Cargador de teléfono. Además de tener a mano un cable de carga y un adaptador de corriente, lleva un pequeño cargador a base de batería en caso de que la batería de tu carro se agote.

Herramientas básicas. Ten destornilladores estándar y Phillips, pinzas y un juego de enchufes compactos.

Luz de advertencia, triángulo de peligro y/o bengalas. Estos pueden alertar a los automovilistas sobre tu presencia al lado de la carretera.

Herramientas para las llantas. Si no sabes cómo cambiar una llanta, considera aprender antes del viaje. Podrías empacar una llave de tuercas o de torsión más fácil de usar, así como guantes de trabajo. Una tabla corta de madera (de aproximadamente un pie de largo) puede ser invaluable para estabilizar un gato sobre tierra blanda o barro. Muchos autos nuevos no tienen llantas de repuesto, así que familiarízate con el “kit de movilidad” de tu auto. Aprende cómo ponerte en contacto con la asistencia en carretera en caso de que la llanta no se pueda reemplazar fácilmente.

Linterna. Esta o una luz montada en la cabeza puede ser especialmente útil durante las averías nocturnas o el cambio de neumáticos.

Cables de puente o arrancador de salto. Los cables pueden ser útiles, pero un “jump starter” o arrancador de salto del tamaño de un libro de bolsillo puede hacer que el motor funcione solo. Además, muchos también se pueden usar para cargar dispositivos portátiles.

Chaleco reflector. Esta medida de seguridad te hará más visible en la oscuridad.

Extintor de incendios. Empaca una unidad compacta de polvo seco para incendios alimentados por sólidos y líquidos y gases combustibles (clase ABC). Por supuesto, la respuesta más segura puede ser alejar a los pasajeros del vehículo y llamar al 911.

Consejos para el viaje perfecto por carretera

Un viaje por carretera es una de las grandes aventuras de la vida. En Taller del Consumidor, Jack Rico aprende cómo prepararse para un viaje seguro del experto de Consumer Reports, Mike Monticello.

