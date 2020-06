Harvey Elliott, promesa del fútbol inglés, rechazó al Real Madrid porque no le cae bien Sergio Ramos

Harvey Elliott es uno de los jóvenes más prometedores del fútbol inglés, con tan solo 17 años, su buen nivel futbolístico ha llamado la atención de grandes clubes Europeos como el Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea y Real Madrid, equipo al que se dio el lujo de rechazar porque no le agrada su capitán, Sergio Ramos.

De acuerdo a The Athletic, en 2018, Elliott fue invitado a un recorrido completo por el Estadio Santiago Bernabéu, mientras los merengues mantenían conversaciones con el Fulham para lograr el traspaso del joven a La Liga española. El Real Madrid le ofreció al delantero inglés presentarlo con Sergio Ramos, pero Elliott rechazó la oferta por la lesión que Ramos le ocasionó a Mohamed Salah en la final de la Champions League de 2018. “No, está bien, gracias, no me cae bien después de lo que le hizo a Mo Salah”, fue su respuesta, terminando así las negociaciones con el gigante español.

When Real Madrid were trying to persuade Harvey Elliott to join them last summer, they offered him the chance to meet Sergio Ramos.

“No, it’s OK, thanks,” Elliott replied. “I don’t like him after what he did to Mo Salah.”

