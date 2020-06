Hispanos golpeados por la Policía de El Monte presentan demanda civil

La querella es por $6 millones de dólares

Un grupo de seis latinos presentó este lunes un reclamo civil en el que alegan haber sido víctimas de brutalidad policial el pasado 23 de mayo mientras agentes del Departamento de Policía de El Monte hacían una investigación en esta ciudad californiana.

La querella legal, por seis millones de dólares en daños, se da en medio de las fuertes protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías de Minneapolis, cuando era arrestado.

Relacionado: 1,200 personas detenidas por los disturbios en Los Ángeles

Al igual que el caso de Floyd, la interacción de los efectivos policiales de El Monte y los hispanos quedó grabado en video hechos por varios testigos y familiares de los agredidos.

El abogado Jaime Segall-Gutiérrez dijo que el grupo pasaba un rato en el patio trasero de su edificio de apartamentos cuando un automóvil que era perseguido por agentes de la Policía se detuvo cerca de ellos, el conductor salió del vehículo y escaló una valla.

RETWEET PLEASE!!!! Cops beating my blood brother for no reason!!! He was sitting on the sidewalk and cops started to hit him!!!! pic.twitter.com/eCVGEgjvmU — _14ag_ (@andy_garcia1414) May 24, 2020

La policía de El Monte llegó al lugar y comenzó a interrogarlos.

“Los jóvenes le dijeron a la Policía que ellos no tenían nada que ver en ese asunto, no conocían al dueño del carro, y que ellos vivían allí pero la policía no les creyó, los arrestó y comenzó a golpearlos”, explicó Segall-Gutiérrez.

Relacionado: VIDEO: Así destruyeron y saquearon una camioneta de repartos de Amazon en Santa Mónica, California

En un vídeo proporcionado se ve al grupo de hombres sentados en la acera esposados cuando un agente comienza a golpearlos. Otras imágenes muestran a los jóvenes esposados ya de pie y varios agentes pegándoles con la macana.

An attorney claims his clients were beaten by police in El Monte. They say last month someone crashed a car outside their apartment building but they weren’t involved. They say police hit them with batons and flashlights. There was a protest outside city hall. The story at 4:30 pic.twitter.com/cHIdXAnALg — Carlos Granda (@abc7carlos) June 1, 2020

En el vídeo se escucha a una persona gritando: “¡Hey, los están golpeando! ¿Por qué los están golpeando?

Eric García, uno de los demandantes, dijo hoy en una conferencia de prensa que la policía lo juzgó por “la forma en que me visto”.

En este sentido, Segall-Gutiérrez advierte que la querella legal busca también un cambio de la táctica usada por las autoridades especialmente con las comunidades de bajos recursos y de minorías.

“Esta cultura de violencia por parte de la policía en la ciudad de El Monte prevalece y debe detenerse”, subrayó el jurista.

At today’s press conference, we shined a light on the police brutality that occurred in El Monte as the cases of Breona Taylor, Ahmaud Arbery, George Floyd,Andy Lopez,Anthony Nunes,and many other brown and black victims of excessive force have come to light across this nation. pic.twitter.com/Ry3LjrFiPn — Harris & Associates (@JWHarrislaw) June 1, 2020

Varios manifestantes que pedían justicia por la muerte de Floyd, se sumaron hoy a la conferencia de prensa pidiendo que paren los abusos policiales.

En un comunicado que recoge el periódico San Gabriel Valley Tribune, la Policía de El Monte dijo que las personas que detuvieron “estaban verbalmente combativas, amenazaron a los oficiales con pelear y alentaron a los transeúntes a ignorar cualquier instrucción dada por los oficiales de policía”.

“Sin provocación, uno de los sospechosos detenidos se puso de pie y atacó físicamente a un oficial cuando un segundo lo agarró por las piernas. Este ataque contra el oficial pareció alentar a otros y el evento se intensificó rápidamente”, agregó.

El jefe de Policía de El Monte, Dave Reynoso, dijo al rotativo que se están llevando a cabo investigaciones paralelas relacionadas con el incidente.

La ciudad de El Monte está ubicada en el Condado de Los Ángeles. Según datos del Censo, la localidad tiene 115,487 habitantes, el 65.8 % de ellos son hispanos