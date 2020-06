VIDEO: Así destruyeron y saquearon una camioneta de repartos de Amazon en Santa Mónica, California

Al menos 400 personas fueron arrestadas por el Departamento de Policía por los disturbios y saqueos a comercios en Santa Monica, California el pasado domingo.

Hechos como el robo de esta camioneta tipo van de la compañía Amazon fue violentado y robado durante los disturbios suscitados por el asesinato de George Floyd.

I don’t have any words right now. I’m in shock. pic.twitter.com/Z29SJLtQLH

Los videos fueron grabados y compartidos por Kyli Singh en su cuenta de Twitter cerca de las 3 de la tarde del 31 de mayo.

Debido a los disturbios y saqueos, la ciudad de Santa Mónica ha emitido toque de queda en la ciudad a partir de la 1 de tarde de este lunes.

Last night over 400 #SantaMonica arrests include those for looting, assault with a deadly weapon, assault on a police officer and for curfew violations. Today's curfews: Downtown Business area 1pm, Citywide 4pm. Metro and BBB closing at 10am. pic.twitter.com/9MKMptdHyo

— Santa Monica Police (@SantaMonicaPD) June 1, 2020