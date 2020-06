Toque de queda en Santa Mónica y Beverly Hills empezará a la 1:00 de la tarde

El condado de Los Ángeles se encontraba iniciando los planes de reapertura económica cuando los disturbios violentos por la muerte de George Floyd estallaron en todo los Estados Unidos.

El domingo se registraron saqueos y destrozos a zonas comerciales de Santa Mónica y Beverly Hills a pesar de que había toque de queda desde las 6 de la tarde.

Hoy las autoridades locales han actuado anticipadamente y han adelantado el toque de queda al mediodía del lunes.

Santa Monica is beginning to get a handle on the impacts of today’s events. With the arrival of the National Guard a few hours ago, we have remained focused on securing the City & restoring order. The curfew in #SantaMonica begins 6/1 @ 1PM for business districts & 4PM citywide. pic.twitter.com/rVBGvludIT

— City of Santa Monica (@santamonicacity) June 1, 2020