Liverpool se une a las protestas y se solidariza con el movimiento Black Lives Matter

Este fin de semana, miles de personas salieron a las calles para protestar contra la violencia racial y el asesinato de George Floyd a manos de un policía. Pese a ser una jornada bastante complicada y llena de caos, ayudó a que el mensaje de #BlackLivesMatter llegara a todas partes del mundo.

La mañana de este lunes, el Liverpool FC volvió a entrenar en conjunto, de cara al reinicio de la Premier League el próximo 17 de junio. Durante la sesión el plantel dirigido por Jurgen Klopp formó un círculo y colocó una rodilla en el suelo, gesto que hizo popular Colin Kaepernick y representa el apoyo al movimiento Black Lives Matter.

El club posteó la imagen en sus redes sociales, acompañada del poderoso mensaje: “La unión hace la fuerza” #BlackLivesMatter

Jugadores como Jadon Sancho y Marcus Rashford también mostraron su apoyo hacia la lucha contra la violencia racial en el fin de semana. Sancho marcó su primer hat-trick como profesional y celebró levantándose la playera y dejando ver el mensaje “Justicia para George Floyd”

First professional hat trick 🙏🏼. A bittersweet moment personally as there are more important things going on in the world today that we must address and help make a change. We have to come together as one & fight for justice. We are stronger together! ❤️ #JusticeForGeorgeFloyd 🙏🏼 pic.twitter.com/ntOtwOySCO

— Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 31, 2020