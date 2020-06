Obispa enfurece con Trump por usar su iglesia y “profanar” la biblia

La obispa a cargo de la iglesia episcopal de Saint John arremetió contra el presidente Donald Trump por el uso del templo con propósitos políticos.

“Estoy indignada”, dijo al Washington Post la reverenda Mariann Budde. “Soy la obispo de la Diócesis Episcopal de Washington y no me hicieron ni una llamada de cortesía para avisarme que iba a lanzar gases para que ellos usaran una de nuestras iglesias”.

The Right Rev. Mariann Budde, bishop of the Episcopal Diocese of Washington, said she learned of Trump's visit by watching it on the news.

“I’m outraged,” she said. https://t.co/mrqvnzP3oc pic.twitter.com/OYP7g7945i

