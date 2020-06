Houston puso el ejemplo: Alrededor de 60,000 personas marcharon pacíficamente en honor a George Floyd

TEXAS – El nombre de George Floyd se gritó con furia, impotencia, dolor y esperanza por el centro de Houston.

Los sentimientos en los pechos de miles de manifestantes se unieron en una marcha pacífica que contradijo las manifestaciones violentas que ocurren en otras ciudades del país.

“Fue un homenaje digno a la memoria de Floyd” y una demostración de que es posible manifestarse sin violencia.

Alrededor de 60,000 personas marcharon desde el Parque Discovery Green a la Alcaldía de Houston en memoria Floyd, el hombre houstoniano que murió en Minneapolis bajo la custodia de cuatro policías.

La masiva manifestación reflejó la diversidad de Houston y superó por mucho la cantidad de personas que se esperaban.

Houston Public Works removes piles of bricks, rocks from several locations in Houston https://t.co/NI21yFpUDi pic.twitter.com/ufGHV4jJFZ

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) June 2, 2020