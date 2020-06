¿Por qué no debes esperar hasta el 15 de julio para presentar tus impuestos?

Contenido Patrocinado

En respuesta a la pandemia del coronavirus, el IRS anunció un alivio económico para los contribuyentes, incluyendo la extensión del plazo de los impuestos federales hasta el 15 de julio del 2020. Aunque la fecha límite para presentar impuestos fue extendida, hay muchas razones para presentar tus impuestos lo antes posible y no esperar hasta la fecha límite del 15 de julio.

Aquí hay algunas razones para presentar tus impuestos ahora:

Recibirás tu reembolso de impuestos más pronto

La razón principal para presentar tus impuestos ahora es que podrías tener un reembolso de impuestos esperando, especialmente porque la mayoría de los contribuyentes reciben uno. Según las estadísticas del IRS, cerca del 72% de los contribuyentes recibieron un reembolso de aproximadamente $3,000 en la última temporada de impuestos. El IRS todavía espera emitir 9 de cada 10 reembolso de impuestos dentro de los 21 días o menos si la declaración es presentada de forma electrónica y con opción de depósito directo.

Es posible que recibas un reembolso más grande de lo que piensas

Puede que estés retrasando la declaración de impuestos hasta el último minuto porque crees que debes dinero. Sin embargo, para cuando contabilices y aproveches todas las deducciones y créditos tributarios a los que tengas derecho, es posible que recibas un reembolso de impuestos.

Te sorprendería saber cuántas deducciones y créditos tributarios puedes obtener por cosas que suceden en tu vida cotidiana. Por ejemplo, si pagaste por tus clases universitarias, o las de tu pareja o hijos, puedes ser elegible para el Crédito Tributario de la Oportunidad Americana (hasta $2,500 por los primeros cuatro años de universidad) o el Crédito Perpetuo por Aprendizaje (hasta $2,000 por una sola clase).

Si tienes hijos, puedes ser elegible para grandes créditos que aumentan tu reembolso, como el Crédito Tributario por Hijos (hasta $2,000), el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (hasta $6,557 para una familia con tres hijos) y el Crédito por Gastos de Cuidado de Hijos Menores y Dependientes (hasta $1,050 para un hijo y hasta $2,100 para dos o más hijos).

Hay más tiempo para ver crecer tu reembolso

Si siempre has querido invertir en acciones, pero no lo has hecho antes, ahora puede ser el momento de invertir parte de tu reembolso, ya que los precios de las acciones pueden ser más bajos.

Si no has invertido tanto como te hubiera gustado, puedes hacer una contribución a tu cuenta IRA del 2020 de hasta $6,000 ($7,000 si tienes 50 años o más) y reducir tus impuestos para el 2020, ya que esta contribución puede ser deducible de impuestos cuando declares impuestos en el 2020. El IRS también extendió la fecha límite de la contribución al IRA del 2019 al 15 de julio del 2020, para que puedas hacer una contribución al 2019 antes de esa fecha, reducir los impuestos que debes y cosechar los beneficios de un reembolso de impuestos ahora.

Puedes dejar fuera información importante

Las personas que esperan hasta el último minuto para presentar sus impuestos tienden a dejar fuera información clave, como la proporcionada en el Formulario W-2 o el Formulario 1099, que incluye detalles sobre los ingresos o incluso los recibos de gastos que pueden ser deducibles de impuestos. Si empiezas a reunir tus documentos ahora, puedes sentarte y terminar tu declaración sin prisas. ¡Es mejor evitar el riesgo de omitir información importante por estar contra el reloj!

Tendrás más tiempo para hacer lo que te gusta

Con los impuestos presentados y fuera del camino, tendrás tiempo libre para hacer lo que te gusta, ya sea pasar tiempo con la familia o sentarte a leer un libro. Incluso si debes impuestos, puedes presentarlos antes de la fecha límite extendida. Si debes dinero, preparar tus impuestos antes también te dará tiempo para averiguar cómo vas a pagar.

Puedes estar seguro de que TurboTax está listo para mantenerte informado y puede ayudarte a presentar tus impuestos ahora. Si aún tienes alguna duda, puedes conectarte en vivo mediante una videollamada unidireccional con un Contador Público Autorizado o Agente Registrado de TurboTax Live, con un promedio de 15 años de experiencia, para aclararla. También pueden atenderte en inglés y español, y pueden revisar, firmar y presentar tu declaración de impuestos.