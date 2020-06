Tiaré Scanda, preocupada por la salud mental de Paty Navidad

View this post on Instagram

Para llevarnos bien y comunicarnos correctamente, no se necesitan las mismas ideas o pensamientos, se necesita el mismo RESPETO. La diversidad de pensamiento es de las más bellas riquezas humanas, hagamos valer nuestro derecho a expresarnos y a disentir con libertad y respeto mutuo, el respeto es la base de todo, la que siempre nos debería unir. Vibremos en frecuencias altas de amor y en conexión con la luz de la espiritualidad que viene desde la fuente original. AMEN❤️🙏🏻 1ra. Parte. 👍🏻