VIDEO: Kayakista publica en Facebook sus últimas horas de vida en el mar

Jeremy Peter Worthy, un kayakista que salió a un día normal de pesca, se encontró con dificultades en la Costa de Gales, al sur de Australia, mismas que documentó en un video que publicó en Facebook, y horas después fue encontrado muerto muy cerca del lugar.

Según los medios locales, Jeremy encontró una fuerte corriente en contra provocó que se agotara. Aunado a eso, los intensos vientos no dejaron que volviera al punto de salida para salvar su vida.

Posted by Jeremy Peter Worthy on Saturday, May 23, 2020

En el video se ve que el hombre está a bordo de su kayak y explica el contexto de su situación.

“Es muy cansado remar contra la corriente. Esto es agotador, solo es agradable cuando se calma”, dijo Worthy en el video que subió a la plataforma.

“Para ir por donde quiero ir, tengo que darle la espalda a esto. Y si le doy la espalda a esto, y viene una gran ola, especialmente con eso ahí… Volver por donde vine… está demasiado lejos, es una locura ¿Seguir? ¿O quedarte aquí? Y que te atrape”, concluye en las imágenes.

The body of Jeremy Peter Worthy washed up on a New South Wales beach: https://t.co/ZgJSbAkLty

— TooFab (@TooFab) May 26, 2020