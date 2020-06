Anunciador de los Kings de Sacramento pierde empleos señalado por ser “Racista de Clóset”

La voz oficial de los Kings de Sacramento por más de 30 años, Grant Napear, renunció a su cargo en la organización del equipo de la NBA y fue despedido de la emisora de radio en la que colaboraba, luego de un intercambio de comentarios vía redes sociales con el basquetbolista DeMarcus Cousins, así como los jugadores retirados Chris Webber y Matt Barnes.

“Grant Napear ha dimitido de los Kings de Sacramento”, informó el equipo e un comunicado. “Le agradecemos sus contribuciones al equipo y le deseamos todo lo mejor”, agregó el documento.

Hey!!!! How are you? Thought you forgot about me. Haven't heard from you in years. ALL LIVES MATTER…EVERY SINGLE ONE!!! https://t.co/DfzKl3w0jm

— Grant Napear (@GrantNapearshow) June 1, 2020