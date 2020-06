Futbolista brasileño acusa a Maxi López de racismo

Marcelo Benevenuto, del Botafogo, aseguró que el argentino le gritó insultos racistas

El defensor del Botafogo, Marcelo Benevenuto, acusó a Maxi López de racismo, luego de que el argentino le dijera en reiteradas ocasiones “Negro de mierda” durante un clásico brasileño contra el Vasco Da Gama.

#LoDijo Marcelo Benevenuto, jugador de Botafogo, recordando un partido ante Maxi López pic.twitter.com/2JxEulBBjS — ahoraok (@Ahora0k) June 2, 2020

“Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces pero después, empezó a decirme que era un negro de mierda”, relató el central de 24 años en una entrevista para Canal do TF, Tudo sobre o Glorioso.

Acto seguido, el jugador del Botafogo arremetió contra el ahora artillero del Crotone de la segunda división de Italia.

“Fue el futbolista más estúpido contra el que jugué. Respiré hondo muchas veces. No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Y me controlé todo el partido, pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: ‘Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado’“, añadió.

#Brasil | Vuelven a acusar de racismo a Maxi López.

Marcelo Benevenuto, defensor de Botafogo, aseguró que en 2019, en un clásico contra Vasco da Gama, el argentino le dijo “negro de mierda”. En 2009, el delantero había sido denunciado por un jugador de Cruzeiro. pic.twitter.com/uZXerlWtOe — Diego Molina🎶🎤 (@DiegolMolinaa) June 2, 2020

Anteriormente, Maxi López ya había estado involucrado en un escándalo de discriminación, puesto que en el 2009 Elicarlos declaró que López le llamó “mono” en un juego de Copa Libertadores. En esa ocasión, el argentino terminó en una comisaría brasileña, aunque el asunto no trascendió más allá de eso.