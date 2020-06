LeBron James estalla por declaraciones de Drew Brees donde condena el arrodillarse durante el himno nacional

Poco después de que Drew Brees manifestara estar en desacuerdo con todo aquel que se arrodille durante el himno de Estados Unidos, LeBron James explotó y le respondió fuerte porque asume que el jugador de la NFL no entiende que una protesta como esa no es ofensiva.

“Nunca estaré de acuerdo con nadie que no respete la bandera de los Estados Unidos de América o de nuestro país”, dijo Brees recientemente en una entrevista difundida en Twitter, donde le preguntaron qué opinaba sobre una posible protesta con jugadores hincados cuando inicie la temporada de la NFL.

El jugador de los Lakers contestó por la misma vía, retomando el video con las polémicas declaraciones del quarterback y escribiendo al respecto:

“¡Wow hombre! ¿Literalmente todavía no entiendes por qué Kap (Colin Kaepernick) estaba arrodillado? No tiene absolutamente nada que ver con una falta de respeto a la bandera y nuestros soldados que mantienen nuestra tierra libre”; aseveró.

Y la respuesta no paró allí, ya que LeBron dio un ejemplo cercano de por qué esta protesta no es ofensiva: “Mi suegro fue uno de los hombres que también lucharon por este país. Le hice una pregunta al respecto y le agradecí todo el tiempo por su compromiso. ¡Nunca encontró ofensiva la protesta pacífica de Kap porque él y yo sabemos lo que está bien y lo que está mal! Dios te bendiga”; concluyó.

men who fought as well for this country. I asked him question about it and thank him all the time for his commitement. He never found Kap peaceful protest offensive because he and I both know what’s right is right and what’s wrong is wrong! God bless you. 🙏🏾✊🏾👑

— LeBron James (@KingJames) June 3, 2020