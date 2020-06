Lydia Cacho critica a Bárbara de Regil y le dice: “Alimenta el cerebro también”

View this post on Instagram

Un día vas a entender que hay personas insustituibles….. y no es que sean mejores que otras ⭐️ porqué cada persona es ÚNICA ⭐️ Pero esas personas insustituibles … nos dejan huella 👣, nos aportan algo bueno , una bella luz en la mente y alma 💫nos enseñan a amar ♥️ a ser más felices 💃🏻 a sonreír 😁 nos motivan a mover el cuerpo 🏋🏻‍♀️ Nos motivan a comer más sano 🥝 nos abren la mente 🧠 …. Nos regalan algo que nos hace ser MEJORES ✨ y eso No tiene precio 🙏🏻Estas personas las encontramos en la vida , en el trabajo, en alguna red social 📲 , en tu casa , dentro de tu grupo de amigas etc • 🍀 🦋🦋🦋🦋🦋 No olvides que como existe gente buena también gente que es todo lo contrario …. Y cuando te rodeas de personas 💀envidiosas , tóxicas 👺 , enojonas , criticonas💩 , que difaman 🚽, que hieren 🥺…. Tu terminas siendo casi igual , tu energía y vibración se va al mismo nivel 💀💩 Es por eso que tienes que tener cuidado … CUIDARTE ♥️ y sabes como saber si estás con la persona incorrecta o correcta❓Bueno pon atención a CÓMO TE SIENTES cuando estás con esa persona , cuando la lees , cuando la escuchas… QUE TE APORTA ❓ LAS AMO ✨