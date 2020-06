Afroestadounidenses tienen más probabilidad que hispanos de ir a la cárcel en Estados Unidos

Las interacciones con la policía son raras para la mayoría de estadounidenses blancos

El índice de encarcelamiento entre la comunidad hispana en Estados Unidos era en 2018 prácticamente la mitad que el de la afroestadounidense, según un estudio reciente del Departamento de Justicia. Por cada 100,000 personas que se consideraban hispanas, había 549 en cárceles del país.

En el caso de la comunidad negra no hispana, 1,134 de cada 100,000 estaban en prisión. Solo 218 (también de cada 100,000) blancos no hispanos estaban entre rejas.

Estos datos reflejan la proporción de personas encarceladas de cada grupo racial o étnico pero las cifras totales muestran cifras diferentes. En 2018, el último año del que se tienen datos, había en cárceles estatales y federales 465,200 afroestadounidenses, 430,000 blancos y 330,200 hispanos. Estos números globales incluyen a hombres y a mujeres (aunque hay muchas menos mujeres en prisión) con cualquier estatus migratorio.

Las interacciones con la policía son raras para la mayoría de estadounidenses blancos y, cuando las hay, suelen ser respetuosas e incluso amigables. Muchas personas blancas no conocen a nadie que esté entre rejas, según The New York Times.

Por el contrario, en 2013 el proyecto Sentencing Project (de las Naciones Unidas) calculó que, de media, casi el 10% de los hombres negros que tienen unos 30 años está en prisión. El estudio pronosticaba que, si las cifras continuaban por esa senda, uno de cada tres hombres afroestadounidenses recién nacidos puede esperar ir a prisión durante su vida. Lo mismo para uno de cada seis recién nacidos latinos y uno de cada 17 blancos.

Sin embargo, los datos más actuales del Departamento de Justicia indica que el total de encarcelamientos bajó en un 8.6% en 10 años. Y en esta caída la comunidad negra salió mejor parada: en 2018 la entrada en prisión de afroamericanos cayó en un 28.2% respecto a 2008. Aunque, como vimos, sigue siendo el grupo étnico-racial con más personas en cárceles. Para la población hispana la disminución es de 20.5% y para el resto, de un 12.8%.

En 2001, la última vez que el Gobierno calculó cuántos hombres negros habían pasado tiempo en una cárcel estatal o federal, el porcentaje fue de casi el 17%. Esto es más del doble que el de hispanos (7.7%) y más de seis veces que el de blancos. El Times calcula que la proporción de afroamericanos estaría ahora en un 20% (y este número no incluye los encerrados antes de haber sido condenados a prisión).

El aumento del encarcelamiento masivo en el último medio siglo se ha convertido en la característica común de la vida moderna de los estadounidenses negros. Un gran número de hombres negros ha desaparecido de sus comunidades y no han podido formar una familia, cuidar a sus hijos o ver a sus padres mayores. Otros tantos padecen daños económicos o psicológicos permanentes por las enormes dificultades que tienen para encontrar trabajo al salir de prisión.

La agitación social que ha sacudido las calles de Estados Unidos los últimos días tiene muchas causas. El detonante fue el video que muestra la terrible muerte de George Floyd bajo la rodilla de un policía de Minneapolis. Pero también ha salido la rabia acumulada durante tanto tiempo por el aumento del encarcelamiento masivo, la brutalidad policial y el racismo institucional.