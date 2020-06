Un catastrófico derrame de combustible en Rusia puso en emergencia a una región del Círculo Polar Ártico

El presidente ruso Vladimir Putin declaró el estado de emergencia en una región del Círculo Polar Ártico, en el extremo norte del país, después de que 20,000 toneladas de combustible se filtraron en un río desde una central eléctrica.

El derrame ocurrió el 29 de mayo cuando el combustible fue vertido de un tanque de una planta industrial que es operada por una subsidiaria de Norilsk Nickel, el mayor productor de paladio en el mundo y uno de los mayores productores de níquel, platino y cobre.

El combustible filtrado recorrió poco más de 12 kilómetros desde el lugar del accidente que convirtió al río Ambarnaya en largos tramos de color rojo carmesí. Los medios locales señalaron que el derrame ha contaminado un área de por lo menos 350 kilómetros cuadrados.

State of emergency in Norilsk after 20,000 tons of diesel leaks into Arctic river system. Fear that thawing permafrost caused damage to storage tank https://t.co/EYvzar8jUQ pic.twitter.com/oN4pOtLZy0

“El accidente tuvo lugar en el sitio industrial de la planta metalúrgica de Nadezhdinski, y parte de los petroquímicos derramados, una cantidad considerable en realidad, se filtró en el río Ambarnaya”, dijo Putin en el Kremlin.

El presidente cuestionó las medidas que se estaba tomando para limpiar la fuga de combustible que tuvo cerca de la ciudad de Norilsk en la región de Krasnoyarsk, que se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico.

El presidente ruso se sorprendió al descubrir que las autoridades locales se enteraron del incidente a través de las redes sociales dos días después de que el accidente ocurrió, según reportó la agencia Reuters, y amonestó al gobernador de la región Alexander Uss.

Putin apoyó la propuesta para declarar el estado de emergencia en el área y dijo que su gobierno apoyaría en las labores de limpieza.

Por su parte la empresa Norilsk Nickel informó en su sitio web que “el accidente fue causado por un repentino hundimiento de los postes de apoyo en el sótano del tanque de almacenamiento y que los equipos de emergencia llegaron inmediatamente al lugar para iniciar los trabajos de limpieza”.

An aerial survey has established that the oil flowed through the Daldykan River into the Ambarka River and is now contained by several booms. Crews are working intensively to collect and dispose of the spilt oil. Nornickel will do its maximum to resolve this ASAP. pic.twitter.com/xcIaqezP9n

— Nornickel (@NornickelGroup) June 2, 2020