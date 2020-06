Jugador en Virginia ganó $136 millones en la lotería esta semana

Se ha vendido un boleto de Powerball por más de $136 millones de dólares en West Virginia, informaron el jueves funcionarios de la lotería.

Fue el único boleto ganador en todo el país que coincidió con los seis números ganadores del sorteo del miércoles por la noche. La afortunada combinación fue 1, 3, 26, 41, 64 y un Powerball de 17, según informaron funcionarios de la lotería de Virginia Occidental en un comunicado.

