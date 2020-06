VIDEO: Sicarios matan a 4 y hieren a mujer en estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco

Una persona en el lugar captó el momento de la balacera. Imágenes en enlace perturbadoras, se recomienda discreción

Al menos cuatro hombres sin vida y una mujer herida fue el resultado de un ataque de sicarios balazos a las afueras de un bar en la colonia Tres de Mayo del municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, entidad gobernada por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien no ha podido dar resultados de seguridad debido al narcotráfico.

Los sicarios arribaron al lugar cuando todavía había luz del día. La Policía de Morelos fue alertada sobre una agresión a balazos, cerca del bar conocido como Chelodromo, ubicado en la venida Emiliano Zapata, esquina Merida de la colonia Tres de Mayo del municipio de Emiliano Zapata.

ZONA DE GUERRA #MORELOS VIDEO ASÍ SE VIVIO#EMILIANOZAPATA 19:29 AL-6EJECUTADOS Y 1MUJER HERIDA POR IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO TRAS ATAQUE ARMADO AFUERA DE CHELODROMO "LA PARRANDA" DE ZACATECAS Y MERIDA CASI C/AV ZAPATA… pic.twitter.com/s8cmU8VWV6 — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) June 7, 2020

El lugar fue resguardado por las autoridades, en espera de la llegada del personal de la morgue local que se encargó de realizar el levantamiento de los cuerpos de cuatro hombres, todos ellos descritos como robustos y de estatura media.

Los testigos del hecho mencionaron que una mujer quedó herida y fue llevada al hospital, otra mujer logró escapar del lugar ilesa.

De los responsables nada se supo pues huyeron sin dejar rastro como suele pasar en estos casos.

En redes sociales circulas fotos y videos del momento de la agresión en la que se escuchan varias detonaciones de arma de fuego, mientras quien está grabando lo hace refugiado y al parecer tirado en el suelo para evitar ser víctima de las detonaciones.

Como te informamos, apenas el pasado 20 de mayo mediante un video difundido en redes sociales, un grupo armado que dijo formar parte de Cártel de La Familia Michoacana anunció su irrupción en Morelos.

#VIDEO: Llega la Familia Michoacana a Morelos. Desde hace años las autoridades no han podido detener a sus líderes los Olascoaga, "El Pez" y "El Fresa". pic.twitter.com/7vd7MarVEk — Antonio Nieto (@siete_letras) May 20, 2020

Rodeado de sujetos con armas largas, un hombre que se hizo llamar comandante Calimán retó a Los Rojos y al Señorón.

“Vengo a limpiar la basura que ya no sirve, todos los que quedan ahí de Los Rojos, para que sepan, se van a morir, ya he matado a varios, no les he dejado ni un mensaje, pero para que sepan”, dijo, por lo que desde ese entonces ya se esperaba un repunte en la violencia.

