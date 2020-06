Aumentan ventas de libros que educan contra el racismo

La educación es vital para la solidaridad y prevenir la violencia

La educación es el arma contra el racismo en el largo plazo.

Las protestas por la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis han desatado un movimiento sin precedentes para despertar conciencia sobre el racismo en Estados Unidos, especialmente lo que ha significado históricamente para las comunidades indígenas y negras del país.

Entre las iniciativas se destaca la invitación a leer libros sobre el racismo escritos por autores negros. La recepción al tema ha sido un éxito ya que en la última semana hubo un aumento en las ventas de estos textos.

En la lista de libros más vendidos de Amazon, 7 de 10 libros son de temática racial. En Barnes & Noble hay nueve entre los 10 primeros en ventas. Un listado de ‘Best Sellers’ hecho por el New York tiene 5 libros sobre racismo entre los primeros 15.

📚 new for ⁦@NPRCodeSwitch⁩ – anti-racist reading without action is just…reading This List Of Books, Films And Podcasts About Racism Is A Start, Not A Panacea https://t.co/71QiJiU6zW — Isabella Rosario (@irosarioc) June 6, 2020

“La gente quiere estos libros en la mano hoy”, dijo Kelly Estep, una de las propietarias de la Librería Carmichael en Louisville, Kentucky, la ciudad donde la policía disparó y mató a Breonna Taylor, un trabajadora de la salud en marzo. “Sienten que es algo que pueden hacer ahora”.

La invitación también es comprar estos libros en librerías que son propiedad de miembros de las minorías.

Entre los títulos más populares están How to Be an Antiracist, de Ibram X. Kendi, White Fragility, de Robin DiAngelo, y So You Want to Talk About Race, de Ijeoma Oluo.