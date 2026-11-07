Tres personas fueron halladas muertas dentro de una casa en Nueva Jersey y en la puerta había una nota escalofriante

La policía investiga la muerte de tres personas en una vivienda de Nueva Jersey.

El viernes 6 de noviembre, la policía acudió a una residencia en Winding Way, Mount Holly, luego de que un cartero encontrara una nota en la puerta solicitando llamar al 911.

Las autoridades encontraron a tres personas fallecidas dentro de la vivienda, según informó la Fiscalía del Condado de Burlington (BCPO) en un comunicado de prensa en Facebook.

El Departamento de Policía de Mount Holly (MHPD) acudió al lugar. Confirmaron el hallazgo tras responder a un reporte de actividad sospechosa en la vivienda.

“Al llegar, nuestros agentes encontraron a tres personas fallecidas dentro de la residencia”, indicó el MHPD en un comunicado de prensa en Facebook. “Los agentes acordonaron la zona de inmediato y se inició una investigación en coordinación con la BCPO”.

La nota manuscrita decía: “9-1-1 Adentro”, con dos caritas tristes dibujadas en la parte inferior, informó NBC10 Philadelphia. Se desconoce quién dejó la nota fuera de la residencia.

Un vecino identificado como David Babock declaró al medio que las víctimas, dos hermanos y una hermana de unos 60 años, eran personas mayores. Las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas ni de los posibles sospechosos.

“Eran muy amables. No molestaban a nadie”, dijo Babock.

Añadió que no le sorprendió el incidente, pero que “no pensábamos que fuera a tanto. Creíamos que la casa sería declarada inhabitable y que los trasladarían a una residencia”.

La Fiscalía del Condado de Bexar (BCPO) y el Departamento de Policía de Mount Holly (MHPD) afirmaron que, por el momento, no existe ninguna amenaza para la seguridad pública relacionada con este incidente.

“Quiero asegurar a nuestros residentes que, según la investigación preliminar, no existe ninguna amenaza para la seguridad pública”, declaró el jefe de policía de Mount Holly, Clifford Spencer. “El MHPD está colaborando estrechamente con la BCPO mientras continúa la investigación”.

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