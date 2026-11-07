Sentencian a hombre de Oregon que mató a su madre al creer que estaba poseída

Un hombre de Oregon fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años, por el asesinato de su madre en su domicilio en 2024.

Ronald Kirk, de 38 años, fue declarado culpable de homicidio en relación con el asesinato a tiros de su madre, Rosa Leyva, de 61 años, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Clackamas.

Kirk también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma de fuego.

“Estos dos últimos años han sido los más difíciles de nuestras vidas”, declaró Michelle Guzmán, hermana menor de Leyva, durante la audiencia de sentencia, según informó KGW8.

La policía de Gladstone acudió a la casa que Leyva compartía con Kirk en Southeast Cason Road para verificar su bienestar, luego de que sus compañeros de trabajo se preocuparan al ver que no se presentaba a trabajar el 26 de noviembre de 2024.

Kirk abrió la puerta y les dijo a los agentes que su madre estaba dentro de la casa y que llevaba aproximadamente un día inconsciente, según el comunicado.

Los agentes encontraron a la mujer fallecida sentada a la mesa del comedor frente a su computadora portátil, con una copa de vino cerca. Su cuerpo estaba cubierto con fundas de almohada.

Según el comunicado, presentaba una herida de bala en la cabeza. Los investigadores concluyeron que Leyva fue asesinada alrededor de las 6:45 p.m. del 25 de noviembre.

Kirk “permaneció junto al cadáver de su madre durante todo un día”, declaró el fiscal adjunto principal Rusty Amos ante el jurado.

Leyva adoraba a su hijo, pero a principios de noviembre de 2024, “se hartó de su alcoholismo, consumo de drogas, temperamento explosivo y comportamiento extraño provocado por el alcohol y las drogas”, según el comunicado.

“Bajo los efectos de las drogas y el alcohol, Kirk se obsesionaba con el exorcismo y la posesión demoníaca. Semanas antes de su muerte, Leyva le contó a una amiga cercana que Kirk creía que estaba poseída”.

La fiscalía alegó que, un mes antes del asesinato, Kirk le dejó un mensaje de voz a su hijo diciéndole que su madre estaba “poseída” y que “casi” le disparó en la cabeza el día anterior.

Según los fiscales, Leyva le envió un mensaje de texto a su hijo el 8 de noviembre diciéndole que quería que se fuera de casa, y añadió que contactó a la policía para pedir ayuda.

De acuerdo con el comunicado, “Cada vez le tenía más miedo a Kirk y a su comportamiento errático provocado por las drogas”.

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