Mujer de Florida enterró vivos a sus gatos al creer que estaban poseídos por demonios

Una mujer de Florida enterró vivos a dos gatitos en su patio trasero porque creía que estaban poseídos por demonios, lo que llevó a los agentes a excavar para rescatarlos.

Alba Chávez, de 37 años, fue arrestada y acusada de cuatro delitos graves de crueldad animal agravada luego de que los agentes descubrieran dos gatitos vivos y dos muertos enterrados afuera de una casa en Hobe Sound, según publicó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

Tres niños que vivían en la residencia llamaron al 911 tras descubrir que los gatitos que habían intentado proteger de Chávez habían desaparecido, dijo el Sheriff John Budensiek durante una conferencia de prensa.

Los niños dijeron a los investigadores que Chávez presuntamente había matado a dos gatitos previamente, tiró sus cuerpos a la basura y luego los enterró en el patio trasero.

Temiendo por los demás animales, los niños encerraron a tres gatitos en una habitación, según una declaración jurada de arresto citada por WFLX.

Cuando regresaron alrededor de las 6 p.m., la puerta de la habitación había sido forzada y los gatitos habían desaparecido.

Los agentes que acudieron a la vivienda en el parque de casas móviles Hobe Sound interrogaron a Chávez, quien supuestamente les dijo que creía que los gatitos eran demonios y que no quería gatos negros ni marrones en su casa.

“Si quieren los gatos, necesitarán guantes, una bolsa roja y una pala”, supuestamente les dijo Chávez a los investigadores, según la declaración jurada de arresto citada por WFLX.

Luego, les indicó a los agentes una zona del patio trasero, donde comenzaron a cavar a pesar de la fuerte lluvia y los relámpagos, informó WPTV.

“Mientras cavaban, podían oír los maullidos de los gatitos”, dijo Budensiek.

Los agentes descubrieron dos gatitos vivos bajo tierra dentro de bolsas de plástico. También se recuperaron los cuerpos de dos gatitos que se cree que fueron asesinados a principios de semana.

Los dos gatitos supervivientes, de aproximadamente tres semanas de edad, fueron trasladados de urgencia a una clínica veterinaria, donde recibieron tratamiento por debilidad y deshidratación.

Durante el interrogatorio, Chávez describió a los gatos como “muy feos” e hizo declaraciones sobre no querer gatos de ciertos colores en su casa, según la declaración jurada. Los investigadores dijeron que, finalmente, ella comenzó a cantar en lugar de responder más preguntas.

“Dijo que eran demoníacos. Dijo que eran feos. Dijo que no quería esos gatos en su casa”, señaló Budensiek.

Los tres niños quedaron bajo el cuidado de su padre después de que el Departamento de Niños y Familias de Florida interviniera, según Treasure Coast Newspapers. Otros ocho gatos adultos en la residencia resultaron ilesos.

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