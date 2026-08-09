Padre de Florida es acusado de matar a los gatitos de su hija adolescente como castigo

Un hombre de Florida fue arrestado esta semana y enfrenta un cargo de crueldad animal agravada después de que las autoridades lo acusaran de matar dos gatitos de la familia y herir a un tercero frente a su hija adolescente.

David Charette Jr., de 48 años, fue detenido luego de que agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Lee respondieran a una vivienda en Pine Manor por un reporte de presunto maltrato contra una gatita de apenas dos meses llamada Luna.

Las autoridades indicaron que los investigadores posteriormente descubrieron que Charette presuntamente había matado otros dos gatitos durante el último año.

El caso tomó una dimensión adicional debido a las declaraciones de testigos, quienes dijeron a los agentes que el hombre habría utilizado a los animales como una forma de castigo contra su hija cuando ella “se portaba mal”.

Luna fue encontrada con vida

El incidente que desencadenó la intervención policial involucró a Luna, una gatita de dos meses.

De acuerdo con las autoridades, los agentes acudieron a la vivienda después de recibir información de que Charette supuestamente intentaba ahogar y golpear al animal.

Las imágenes de las cámaras corporales de los policías, difundidas por la Oficina del Sheriff del condado de Lee, muestran parte de la intervención en la vivienda.

Durante el encuentro con los agentes, Charette defendió el trato que le estaba dando a la gatita.

“Este gato está en perfectas condiciones de salud”, dijo Charette a los agentes, según el video difundido por las autoridades.

El hombre explicó que estaba bañando al animal porque, según afirmó, se ensuciaba dentro de su jaula.

“Está cubierto de excremento y tengo que bañarlo, y llora, y a ella no le gusta eso”, agregó.

Luna fue trasladada posteriormente a un hospital veterinario local, donde recibió atención y se encontraba recuperándose, según las autoridades.

Autoridades descubrieron otros casos

La investigación no se limitó al incidente relacionado con Luna.

Los detectives indicaron que obtuvieron información sobre otros dos gatitos que presuntamente fueron asesinados por Charette durante el último año.

Uno de los casos habría ocurrido en junio. Según la Oficina del Sheriff, Charette habría asfixiado a un gatito de aproximadamente un mes utilizando un trapo empapado en cloro.

En otro incidente separado, los investigadores señalaron que un gatito de tres meses habría muerto después de que Charette utilizara una secadora de cabello sobre el animal.

Las autoridades dijeron que ambos animales habían sido enterrados en el patio trasero de la propiedad.

Durante una búsqueda en el lugar, los investigadores recuperaron los restos de uno de ellos.

La hija habría sido testigo de los hechos

El alguacil del condado de Lee, Carmine Marceno, calificó las acusaciones relacionadas con la menor como especialmente perturbadoras.

“Una hija dice que cuando se porta mal o está en problemas, su padre mata a sus gatitos”, afirmó Marceno a la afiliada de CBS WINK.

“Esto es enfermizo”, agregó.

Las autoridades no proporcionaron mayores detalles sobre la relación familiar ni sobre cuánto tiempo habría ocurrido presuntamente este comportamiento.

Tras la investigación, Charette fue arrestado y acusado de crueldad animal agravada.

Las autoridades continúan revisando las circunstancias de los incidentes denunciados y la evidencia recopilada durante la investigación.

El caso incluye tanto el presunto maltrato contra Luna como los hallazgos relacionados con los otros dos gatitos.

Luna, que sobrevivió al último incidente, permanece bajo cuidado veterinario mientras se recupera.

La Oficina del Sheriff del condado de Lee difundió imágenes de la intervención policial y parte de la evidencia relacionada con la investigación.

El proceso judicial contra Charette continuará mientras las autoridades avanzan con el caso.

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