Entrenador condenado por la muerte de 11 perros en el condado de Orange

Un entrenador de perros del condado de Orange fue condenado por la muerte de 11 animales bajo su cuidado e intentar incinerar sus cuerpos para encubrir la causa de su fallecimiento.

Kwong (Tony) Chun Sit, de 54 años y residente de Irvine, dueño de Happy K9 Academy, donde ofrecía adiestramiento canino y alojamiento nocturno para perros, con precios que oscilaban entre $999 y $3399 dólares, según informó la fiscalía del condado de Orange.

Irvine Dog Trainer Convicted of Animal Cruelty, Destruction of Evidence in Connection with Deaths of 11 Dogs



Trainer’s girlfriend convicted of assisting in cover-up; the couple dropped off the dogs’ bodies at different crematoriums to avoid suspicion and destroy evidence



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De acuerdo con los fiscales, los incidentes ocurrieron en junio de 2025, cuando los animales quedaron bajo su cuidado para un adiestramiento que solía durar varias semanas.

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Durante su estancia, Sit dejaba a los perros en jaulas pequeñas en el interior de una furgoneta bajo altas temperaturas, lo que provocó que los perros murieran como consecuencia de un golpe de calor.

El entrenador ideó un plan para encubrir el fallecimiento de los perros y solicitó ayuda a su novia, Tingfeng Liu, de 24 años y residente de Vista.

De acuerdo con las autoridades, la pareja dejó los cuerpos de los perros en varios crematorios de la zona para evitar levantar sospechas.

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“Lamento mucho comunicarles que ‘Miko’ falleció en paz durante la noche mientras descansaba. No mostró signos de dolor ni sufrimiento, y fue realmente inesperado. Estoy profundamente apenado por esta pérdida”, escribió Sit en un mensaje a uno de los dueños de un perro, el 18 de junio de 2025.

“Por respeto, le reembolsaré la totalidad de la cuota de formación y le ofreceré una compensación adicional. El cuerpo fue cremado con cariño y guardaré las cenizas a buen recaudo hasta que usted esté listo. Sepa que mis pensamientos están con usted. Si necesita algo, aquí estoy”, añadió.

Los demás dueños de los perros afectados recibieron mensajes similares para informares de que sus mascotas habían fallecido inesperadamente y que habían sido incineradas.

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El Departamento de Policía de Irvine comenzó una investigación contra la pareja después de que uno de los propietarios denunciara el incidente a las autoridades.

En la investigación, la policía de Irvine recuperó los cuerpos de varios perros en distintos crematorios, que habían sido dejados por Sit o por su novia.

Las necropsias de los perros mostraron que ocho de ellos murieron por insolación y un cachorro por un traumatismo contundente. Solo dos de los cuerpos de las mascotas fueron incinerados antes de que pudieran ser recuperados.

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Según los fiscales, algunos de los perros fueron encontrados con sangre en la cara, en el pelaje o en las patas.

“Estos perros no murieron plácidamente mientras dormían. Presentaban signos de dolor y sufrimiento, a diferencia de lo que Sit les dijo a las familias sobre lo que padecieron antes de morir”, aseguró la fiscal adjunta del condado de Orange, Danica Drotman.

Los perros que fallecieron fueron identificados como Rosie, Shadow, Ziggy, Miko, Theo, Puffin, Cody, Zoe, Luna, Bang Bang y Saint.

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Sit y Liu permanecieron bajo custodia con una fianza de $550,000 dólares desde junio, después de que los fiscales lograron justificar una desviación significativa de una fianza menor, tras ser encontrados con las maletas hechas y listos para escapar en el momento de su arresto.

Las autoridades exigieron que la pareja les entregara sus pasaportes, además de no tener acceso a ningún animal y de mantenerse alejados de las familias de los perros fallecidos.

Este miércoles 17 de junio, Sit fue declarado culpable de 11 cargos graves de crueldad animal, siete cargos menores de intento de destrucción de pruebas y un cargo menor de destrucción de pruebas.

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Liu fue declarada culpable de un cargo grave de complicidad en un delito grave, un cargo menor de destrucción de pruebas y dos cargos menores de intento de destrucción de pruebas.

Sin se enfrenta a una pena de hasta 13 años y 11 meses de prisión, mientras que su novia se enfrenta a una sentencia de hasta cuatro años de prisión.

“Hay un lugar especial en el infierno para quien maltrata animales, y un lugar aún más especial para quien es capaz de golpear a un cachorro hasta la muerte y luego fingir estar desconsolado, sabiendo que es responsable de que el cachorro muriera de una forma horrible”, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer.

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El fiscal agregó que el maltrato animal jamás será tolerado, y reiteró que quienes lo cometan rendirán cuentas con todo el peso de la ley.

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