Hispano fallece por disparos durante un robo en el condado de Orange

Un hispano no sobrevivió a los disparos de ladrones durante un robo que se cometió la tarde del 17 de junio en el condado de Orange.

Cristian Cruz, de 22 años, fue identificado por el Departamento de Policía de Tustin (TPD) como la víctima que perdió la vida a consecuencia de una herida de bala.

De acuerdo con el TPD, dos hombres fueron detenidos como sospechosos de estar vinculados al tiroteo que ocurrió durante el asalto al hispano.

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Los sospechosos fueron identificados como Aaron Cantreal Arterberry, de 19 años, residente de Corona, y Amaree Devon Johnson, de 20 años, también residente de Corona.

De acuerdo con los informes, aproximadamente a las 7:30 p.m., los oficiales del TPD respondieron a una llamada que reportó un tiroteo cerca de la cuadra 13900 de Tustin East Drive, en la ciudad de Tustin.

Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron a Cruz, residente de Tustin, con una lesión por arma de fuego. El hispano de 22 años fue trasladado de urgencia al Orange County Global Medical Center, donde murió posteriormente a causa del balazo.

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Una investigación encontró que Cristian Cruz estaba vendiendo un artículo de lujo por internet y que había acordado reunirse con los dos sospechosos para concretar la venta del artículo.

Cuando se encontraron en el lugar, mientras llevaban a cabo la compra, ocurrió un forcejeo entre los dos sospechosos y Cruz, cuando uno de los ladrones sacó un arma y le disparó al hispano.

Después del tiroteo, los dos sospechosos escaparon del lugar antes de que llegaran los oficiales de la policía de Tustin.

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Los detectives pudieron localizar y arrestar a los dos presuntos ladrones. Johnson fue detenido acusado de asesinato y Arterberry por robo.

Ambos presuntos ladrones fueron ingresados en la cárcel del condado de Orange.

“Los detectives están buscando testigos que puedan haber visto u oído el incidente o que puedan tener grabaciones de videovigilancia”, dijo el Departamento de Policía de Tustin.

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Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, debe comunicarse con los detectives Svensson o Deleon al 714-426-2427, o enviar un correo electrónico a attipline@tustinca.org.

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