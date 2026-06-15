Joven de 16 años abatido a tiros por la policía en el condado de Orange

Un adolescente de 16 años, presuntamente armado con un cuchillo, falleció a balazos de la policía de Santa Ana tras un conflicto doméstico que dejó a un hombre y a la madre del joven con lesiones causadas por arma blanca.

El Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) informó que se recibió una llamada aproximadamente a las 1030 p.m. de este domingo para reportar que el hijo de su novia tenía un cuchillo y que estaba vandalizando propiedades bajo los efectos del alcohol o las drogas.

#SantaAnaPD #PressRelease Officer-Involved Shooting Investigation (June 15, 2026) ? An officer-involved shooting occurred after officers responded to a family disturbance and encountered an armed suspect inside an apartment.



On Sunday, June 14, 2026, at approximately 10:26 p.m.,? pic.twitter.com/RvK1xC9ns0 — SantaAnaPD (@SantaAnaPD) June 15, 2026

Los oficiales del SAPD acudieron al lugar, en la cuadra 3400 de South Main Street, donde los agentes todavía escucharon una discusión proveniente de uno de los apartamentos.

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Cuando entraron al apartamento, los oficiales encontraron al adolescente todavía con el cuchillo en su poder y a un hombre de 53 años con una herida provocada por arma blanca.

“Nuestros agentes le dieron varias órdenes al joven de 16 años para que soltara el cuchillo. El adolescente se negó, y fue entonces cuando se produjo un tiroteo en el que participó uno de los oficiales“, dijo la portavoz del SAPD, Natalie Garcia.

El adolescente fue declarado muerto en el lugar donde ocurrió el tiroteo. Los oficiales recuperaron un cuchillo y otras armas, según la portavoz de la policía de Santa Ana.

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La identidad del joven fallecido no fue revelada de forma inmediata.

El hombre de 53 años fue trasladado a un hospital con heridas que no ponían en peligro su vida.

La madre del joven, quien también sufrió lesiones durante el incidente, recibió atención médica en el lugar, sin necesidad de ser enviada a un centro de salud.

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El Departamento de Policía de Santa Ana no proporcionó más información sobre los motivos por los que se originó el conflicto doméstico.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación de los detectives, debe llamar al Departamento de Policía de Santa Ana al 714-245-8700.

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