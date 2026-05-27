Cancelan órdenes de evacuación tras emergencia química en el condado de Orange

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) anunció que desde la noche de este martes 26 de mayo se levantaron todas las órdenes de evacuación por la emergencia química en una instalación industrial en la ciudad de Garden Grove.

El anuncio de la OCFA se realizó después de que los funcionarios de salud del condado de Orange, los equipos de bomberos y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) determinaran que no existe ninguna fuga química ni amenaza de explosión o incendio en la planta de GKN Aerospace.

Garden Grove Hazardous Materials Incident Unified Command Statement:



Unified Incident Command is pleased to report that the Garden Grove hazardous materials incident has been stabilized and all evacuation orders have been lifted. pic.twitter.com/IIgRLKnWSt — OCFA (@OCFireAuthority) May 27, 2026

Después del anuncio, unas 16,000 personas que permanecían bajo la orden de evacuación recibieron la autorización para regresar a sus hogares de forma segura.

Sigue leyendo: GKN Aerospace pagó en 2025 multa de $900,000 por infracciones ambientales

La OCFA informó que, aunque los residentes pueden regresar a sus casas, el área de Western Avenue, entre Garden Grove Boulevard y Chapman Avenue, permanece cerrada hasta nuevo aviso.

Las órdenes de evacuación estaban vigentes desde el jueves 21 de mayo, cuando un tanque, con capacidad de 34,000 galones, estaba en riesgo de explotar debido a la alta presión por el incremento de temperatura en su interior, con 7,000 galones de metacrilato de metilo, un químico tóxico.

Este lunes, la OCFA dijo que se descubrió una grieta en el tanque, lo que ayudó a liberar la presión interna y permitió confirmar a las autoridades que se eliminaba el riesgo de sufrir una explosión masiva por expansión de vapor de líquido en ebullición (BLEVE).

Sigue leyendo: Trump aprueba declaración de emergencia para el condado de Orange

Los equipos llevaron a cabo una misión para confirmar que se estaba liberando la presión interna, así como para retirar el aislamiento contra la intemperie del exterior del tanque, con el propósito de que el agua que se rociaba fuera más eficaz para reducir la temperatura.

Sin embargo, estaba latente el riesgo de que ocurriera una pequeña explosión o incendio, por lo que los bomberos mantuvieron su labor para estabilizar la temperatura del tanque y finalmente dejaron de rociarlo con agua.

La tarde de este martes se observó a técnicos caminando libremente alrededor del depósito involucrado en la emergencia.

Sigue leyendo: Abogados presentan demanda colectiva por crisis en el condado de Orange

Se mantiene en curso una investigación para determinar la causa por la que ocurrió el sobrecalentamiento del tanque que almacenaba el metacrilato de metilo.

Abogados presentaron una demanda colectiva, por parte de residentes de Garden Grove, en contra de la empresa GKN Aerospace.

Sigue leyendo:

· Autoridad de bomberos de OCFA elimina riesgo de explosión en el condado de Orange

· Angustia en Garden Grove por fuga de peligroso químico

· Alimentos, ventilación, mascotas: qué deben revisar los evacuados por químicos antes de volver a casa