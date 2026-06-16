De origen hispano, joven que murió a balazos por la policía en el condado de Orange

El adolescente que falleció la noche de este domingo por disparos de la policía es de origen hispano, después de que su identidad fue revelada por las autoridades del condado de Orange.

Funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange identificaron a la víctima como Jaden Michaca, además de corregir su edad a 15 años, después de que inicialmente se informó que tenia 16.

El tiroteo ocurrió cuando oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana respondieron a una llamada de una persona que reportó a las 10:30 p.m. que el hijo de su novia tenía un cuchillo y estaba vandalizando una propiedad en un complejo de apartamentos en la cuadra 3400 de South Main Street.

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Cuando los oficiales llegaron al lugar, entraron en uno de los apartamentos, donde encontraron a un hombre de 53 años con una herida de arma blanca, junto con el adolescente sospechoso, quien estaba armado con un cuchillo.

“Nuestros agentes le dieron varias órdenes al joven para que soltara el cuchillo. El joven se negó, y fue entonces cuando se produjo un tiroteo en el que intervino un oficial”, dijo la portavoz del Departamento de Policía de Santa Ana, Natalie García.

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Jaden Michaca falleció en el lugar donde ocurrió el tiroteo, sitio donde los oficiales recuperaron un cuchillo y otras armas, sin especificar sus características.

El hombre de 53 años fue trasladado a un hospital local con lesiones que no ponían en peligro su vida, mientras que la madre de Michaca, quien también fue lesionada durante el incidente, recibió atención médica en el lugar.

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Hasta la tarde de este martes, no se han proporcionado más detalles sobre los motivos por los que se desató el incidente de violencia doméstica.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso, debe comunicarse al Departamento de Policía de Santa Ana al 714-245-8700.

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