Pareja de Colorado fue sentenciada por ocultar el cuerpo de un hombre bajo un colchón durante más de un año

Una pareja de Colorado que ocultó el cuerpo de un hombre bajo un colchón inflable durante más de un año y usó su identidad para acceder a sus beneficios del Seguro Social fue condenada a cinco años de prisión.

James Agnew, de 58 años, y su esposa, Suzanne Agnew, de 57, se declararon culpables de manipulación de un cadáver y robo de identidad en relación con la muerte de James O’Neill, según informó la Fiscalía del Primer Distrito Judicial de Colorado en un comunicado de prensa.

En la audiencia de sentencia de Suzanne, la jueza del Tribunal de Distrito, Meegan Miloud, calificó sus crímenes de “moralmente reprobables”. La jueza Miloud la sentenció a cinco años en el Departamento Correccional por cada cargo, con cumplimiento simultáneo de las penas, seguidos de tres años de libertad condicional obligatoria, según la fiscalía.

“Esto no fue pánico. Esto no fue confusión. Esto fue un engaño prolongado que requirió decisiones conscientes y reiteradas para continuar con el fraude y mantener el encubrimiento”, declaró el fiscal adjunto principal Trevor Moritzky.

Moritzky argumentó que el encubrimiento prolongado comprometió las pruebas sobre la causa y la forma de la muerte de O’Neill, lo privó de dignidad, impidió que su familia encontrara consuelo y obstaculizó la investigación.

“Esto fue una violación continua de la ley, la decencia y la humanidad”, añadió Moritzky.

La familia de O’Neill también se dirigió al tribunal; su hermano pidió que se le recordara por la persona que era, y no por las circunstancias que rodearon el hallazgo de sus restos.

“Jim no era solo un cuerpo bajo un colchón inflable. Era un hombre que amaba, que reía, y cuya presencia extrañamos profundamente quienes lo queríamos de verdad”, dijo su hermano.

Suzanne, quien solicitó comparecer virtualmente en la audiencia, también se dirigió al tribunal y expresó su arrepentimiento por el daño causado por sus acciones.

“Lamento profundamente el dolor, el daño y la incertidumbre que mis acciones han provocado”, declaró.

El caso se remonta a diciembre de 2023, cuando O’Neill falleció en la casa de Lakewood, Colorado, que compartía con los Agnew. Según la fiscalía, los acusados ​​declararon ante el fiscal que murió alrededor del 3 de diciembre de 2023 y que ocultaron su cuerpo dentro de un colchón de plástico sellado con cinta adhesiva en lugar de denunciar su muerte.

En los meses siguientes, la pareja presuntamente tomó medidas para hacer creer a otros que O’Neill seguía vivo. En ocasiones, se hicieron pasar por él en llamadas telefónicas y correos electrónicos, además de acceder a los pagos del Seguro Social depositados en su cuenta y usar su tarjeta de débito o número de tarjeta para realizar compras en su propio beneficio, según los fiscales.

La situación llegó a conocimiento de las autoridades en junio de 2025, cuando el hermano de O’Neill solicitó a la policía de Lakewood que verificara su bienestar tras no poder confirmar su paradero.

Cuando un agente llegó a la residencia, un hombre que se identificó como “James” dijo que no quería tener contacto con la familia de O’Neill. Sin embargo, tras revisar las imágenes de la cámara corporal del agente, el hermano de O’Neill confirmó que el hombre no era su hermano, según la fiscalía.

James y Suzanne declararon posteriormente a las autoridades que O’Neill se había mudado y que desconocían su paradero.

Los investigadores examinaron las transacciones financieras relacionadas con la cuenta de O’Neill antes de registrar la residencia. El 3 de julio de 2025, encontraron sus restos bajo un colchón de aire desinflado, según la fiscalía.

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