Policía de Florida es acusado de suplantar la identidad de un hombre muerto hace 4 años para quedarse con su casa

Un agente de policía de Florida enfrenta cargos por delitos graves tras presuntamente suplantar la identidad de un hombre fallecido durante años, llegando incluso a afirmar haber gastado al menos $214,000 dólares en la renovación de su casa.

Brian Louis Sguros, agente del Departamento de Policía de Lauderhill, fue arrestado el 20 de octubre, más de cuatro años después de haber descubierto el cuerpo de Dennis West en su domicilio durante una visita de control, según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

Los detectives alegan que Sguros, de 35 años, ideó un plan para apoderarse de la casa del hombre de 71 años y que inicialmente se presentó ante la Oficina del Médico Forense del Condado de Broward como amigo de West, afirmando erróneamente que este no tenía familiares vivos.

Según el comunicado, Sguros presuntamente pagó impuestos y servicios públicos a nombre de West, utilizando su identificación para simular que seguía vivo, y falsificó su firma en un permiso municipal.

OFFICER ARRESTED IN FRAUD SCHEME ? Lauderhill officer Brian Sguros is behind bars after Broward Sheriff's Office says a welfare check in 2022 turned into an elaborate scheme to take control of a dead man’s home. pic.twitter.com/Wfo5j2nxQm — Jessica Drown ?? (@JessicaDrown) October 21, 2026

Según el comunicado, Sguros también habría accedido a bases de datos policiales para obtener información sobre West. De acuerdo con una declaración jurada de arresto a la que tuvo acceso NBC News, las búsquedas revelaron información como su dirección, fecha de nacimiento y número de Seguro Social.

Según el medio, Sguros limpió y reparó la propiedad tras tomar posesión de ella, y afirmó haber gastado al menos $214,000 dólares de su propio dinero en la vivienda.

Los detectives alegan que Sguros presentó documentación en febrero de 2025, en la que afirmaba haber sido propietario de la vivienda desde agosto de 2022, apenas unas semanas después de la muerte de West, según el comunicado policial.

De acuerdo con NBC News, Sguros declaró que tomó el control de la residencia porque era peligrosa y quería prevenir la actividad delictiva y disuadir a la gente de ocuparla ilegalmente, según consta en la declaración jurada.

El presunto plan salió a la luz después de que una empresa inmobiliaria comprara la propiedad a los herederos de West. Cuando un empleado intentó tomar posesión de la vivienda el otoño pasado, se encontró con Sguros, quien entregó las llaves pero exigió el reembolso de las reformas, según informó el medio.

Sguros presentó una denuncia contra la empresa en febrero de 2026, alegando que descubrió el cuerpo de West y que posteriormente comenzó a limpiar, asegurar e invertir en la propiedad. Solicitó más de $200,000 dólares por el trabajo realizado, según NBC News. Sin embargo, nunca explicó cómo se involucró con la residencia.

Un abogado de la empresa presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Lauderhill en mayo de este año, según informó el medio.

Sguros ahora enfrenta cargos por mala conducta oficial, uso delictivo de la identificación personal de una persona fallecida, uso delictivo de información de identificación personal, delito contra un usuario de computadora y uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional, según el comunicado policial.

Sguros compareció ante el tribunal el miércoles 21 de octubre. Ha sido suspendido de sus funciones sin goce de sueldo por el Departamento de Policía de Lauderhill, y la investigación continúa.

Sigue leyendo:

– Falsa heredera que robó $30 millones a bancos de California está entre los estafadores más buscados del FBI.

– Detienen a empleado de una funeraria por falsificar el testamento de un hombre fallecido para robarle su herencia.