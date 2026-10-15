Falsa heredera que robó $30 millones a bancos de California está entre los estafadores más buscados del FBI

Una mujer de 75 años del sur de California, sospechosa de robar cerca de $30 millones de dólares a bancos hace casi una década, fue incluida en la lista de los estafadores más buscados del FBI.

Mary Carole McDonnell se encuentra prófuga desde que supuestamente estafó a bancos de los condados de Los Ángeles y Orange entre 2017 y 2018, cuando se hizo pasar por la heredera de la familia McDonnell, propietaria de McDonnell Aircraft, dijo el FBI.

A woman who falsely claimed to be an heiress to the McDonnell aircraft fortune and defrauded victims of millions in southern California has been added to the FBI's list of Most Wanted Fraudsters. If you have information as to her whereabouts, please contact the FBI to claim a? pic.twitter.com/bG3u6y3Pnk — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) October 14, 2026

El Buró Federal de Investigación (FBI) ofrece una recompensa de hasta $150,000 dólares por información que ayude a localizar y arrestar a Mary Carole McDonnell para que sea procesada y condenada.

Sigue leyendo: Estafas con voces clonadas por IA aumentan y pueden engañar a cualquiera

La mujer, originaria de Missouri, fue incluida en la recién creada lista de los estafadores más buscados por la agencia federal de investigación.

Supuestamente, McDonnell ideó y participó, a sabiendas y con la intención de defraudar para obtener dinero, fondos activos y propiedades pertenecientes a Banc of California.

En su plan de estafa, McDonnell afirmó falsamente ser heredera de McDonnell Aircraft, con acceso a un fideicomiso secreto de $80 millones de dólares.

Sigue leyendo: Perdieron $1.8 millones de dólares en una estafa cripto en la App Store y ahora demandan a Apple

“Mediante este plan, McDonnell presuntamente obtuvo fraudulentamente un total aproximado de $14.7 millones de dólares del banco, a los que sabía que no tenía derecho y que no ha devuelto”, dijo el FBI.

“Se alega que McDonnell también defraudó a otras instituciones financieras de manera similar, con una pérdida estimada de más de $15 millones de dólares“, agregó la agencia federal.

El 12 de diciembre de 2018, se emitió una orden de arresto federal contra McDonnell en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, en Santa Ana, condado de Orange, tras ser acusada de fraude bancario y robo de identidad agravado.

Sigue leyendo: 5 Métodos de estafa con IA que más se repiten en 2026

McDonnell fue descrita con una estatura de 5’7″ (1.70 metros) y un peso aproximado de 145 libras (66 kilogramos). Tiene cabello rubio y ojos azules.

El FBI dijo que McDonnell podría haber cambiado su apariencia a lo largo de los años y que ha utilizado varios alias, como Mary C. Caroll, Mary Carole Carroll, Mary Carol McDonnell, Mary Caroll McDonnell y Mary Caroll McDonald.

“Es solo cuestión de tiempo antes de que McDonnell sea capturada, ya que estamos trabajando con nuestros socios internacionales para localizarla”, afirmó el subdirector a cargo del FBI en Los Ángeles, Patrick Grandy.

Sigue leyendo: Hispano arrestado por estafas en fiestas de quinceañeras en el norte de California

Los investigadores federales dijeron que la última ocupación conocida de McDonnell fue la de directora ejecutiva de Bellum Entertainment, LLC, una productora y distribuidora de televisión que tenía su sede en Burbank, en el condado de Los Ángeles, y que se disolvió en 2017.

Las autoridades creen que la mujer, que tiene vínculos con el sur de California y Montgomery, Alabama, se encuentra actualmente en Dubái.

Si alguna persona conoce el paradero de McDonnell, puede comunicarse con la oficina local del FBI o con la embajada o el consulado estadounidense más cercano, o enviar información en línea en este enlace.

Sigue leyendo:

· FBI alerta sobre estafa con IA que vacía fondos de jubilación

· Terrible historia de familia de Los Ángeles estafada por impostores de ICE

· Mujer hispana es detenida por ICE en Los Ángeles por estafa