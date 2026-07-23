Detienen a empleado de una funeraria por falsificar el testamento de un hombre fallecido para robarle su herencia

Un operador de una funeraria en Texas fue arrestado tras supuestamente hacerse pasar por el cónyuge de un hombre fallecido para robarle su patrimonio de 2.2 millones de dólares.

Unique Green, de 47 años y quien figura como Michael James Green en los registros de la cárcel del condado de Harris, fue arrestado y acusado de robo de más de 300,000 dólares y cuatro cargos de falsificación, según informaron Click2Houston, KTRK y Houston Chronicle.

Según los registros judiciales obtenidos por los medios citados, Green era director sin licencia de la funeraria “A Community Funeral Home” en Wheeler Avenue, Houston, y supuestamente se hizo pasar por el cónyuge de Lawrence Gammon, de 78 años.

La familia de Gammon contrató a la funeraria de Green para que se encargara de los arreglos funerarios tras su fallecimiento en junio de 2025 y proporcionó su información personal. Semanas después, Green presentó un testamento en el que afirmaba ser la pareja de Gammon y heredera de su patrimonio.

Tras presentar los documentos fraudulentos, Green presuntamente robó casi 2.2 millones de dólares de las cuentas bancarias de Gammon y sus tres vehículos, que se encontraban en su domicilio de Tottenham Drive.

También habría abierto una cuenta a nombre de “Patrimonio de Lawrence E. Gammon” utilizando un certificado de defunción falsificado, tras acceder a las cuentas bancarias personales de Gammon, según el medio.

Posteriormente, los investigadores descubrieron que Green se hacía pasar por otra funeraria legítima de Houston y que había usurpado su número de teléfono y correo electrónico, informó el Houston Chronicle.

Green tiene antecedentes penales por sospecha de falsificación, agresión, robo y fraude, según los registros judiciales que datan de 1998, obtenidos por el Houston Chronicle. Green también ha sido acusado de falsificar firmas en declaraciones juradas, dar falso testimonio y otros delitos.

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