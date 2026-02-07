Sentencian al dueño de funeraria en Colorado que escondió casi 200 cadáveres y entregó cenizas falsas

Un juez condenó el viernes al propietario de una funeraria de Colorado a 40 años de prisión por dejar casi 200 cadáveres pudriéndose en un edificio durante años y entregar a las familias cenizas falsas.

Los familiares declararon al juez Eric Bentley que han tenido pesadillas recurrentes con carne en descomposición y gusanos desde que se enteraron de lo sucedido a sus seres queridos. Llamaron al acusado Jon Hallford “monstruo” y “vil”, y habían instado al juez a imponerle la pena máxima de 50 años.

Hallford se disculpó antes de su sentencia y afirmó que lamentaría sus acciones el resto de su vida.

Su exesposa, Carie Hallford, copropietaria de la Funeraria Return to Nature, al suroeste de Colorado Springs, será sentenciada el 24 de abril. Se enfrenta a una pena de 25 a 35 años de prisión.

Durante los años que ocultaron cadáveres, los Hallford gastaron a manos llenas, según documentos judiciales. Eso incluyó la compra de una GMC Yukon y un Infiniti con un valor total de más de $120,000 dólares, además de $31,000 dólares en criptomonedas, artículos de lujo de tiendas como Gucci y Tiffany & Co., y una escultura corporal con láser.

Los Hallford también se declararon culpables de cargos federales de fraude después de que la fiscalía afirmara que estafaron al gobierno por casi $900,000 dólares en ayuda para pequeñas empresas durante la pandemia. Jon Hallford fue sentenciado a 20 años de prisión en ese caso, y la sentencia de Carie Hallford está pendiente.

“Claramente, este es un delito motivado por la avaricia”, declaró la fiscal Shelby Crow. Los Hallford cobraron más de $1,200 dólares por cliente, y el dinero que la pareja gastó en artículos de lujo habría cubierto con creces el costo de la cremación de todos los cuerpos, añadió Crow.

Los Hallford almacenaron los cuerpos en un edificio en el pequeño pueblo de Penrose, al sur de Colorado Springs, desde 2019 hasta 2023, cuando los investigadores, al responder a informes de un hedor proveniente del edificio, descubrieron los cadáveres.

Se encontraron cuerpos por todo el edificio, algunos apilados uno encima del otro, con enjambres de insectos y líquido de descomposición cubriendo el suelo, dijeron los investigadores. Los restos —incluyendo adultos, bebés y fetos— se almacenaron a temperatura ambiente. Los investigadores creen que los Hallford les dieron a las familias concreto seco que imitaba cenizas.

Los cuerpos fueron identificados durante meses con huellas dactilares, ADN y otros métodos.

Una de las familiares que habló en la audiencia fue Kelly Mackeen, cuyos restos fueron gestionados por Return to Nature.

“Soy hija de una madre que fue tratada como basura y cuyo cuerpo fue dejado en un lugar abandonado a su suerte junto a cientos de otras personas”, dijo Mackeen. “Estoy desconsolada y le pido a Dios su misericordia todos los días”.

Mientras hablaban, Jon Hallford estaba sentado a su derecha, vestido con el uniforme naranja de la cárcel y mirando al frente. Los bancos de madera de la sala estaban llenos de familiares de los fallecidos y también de periodistas.

Sigue leyendo:

– Detienen a los dueños de la funeraria en Colorado que almacenó incorrectamente 200 cadáveres.

– Hallaron 115 restos humanos almacenados incorrectamente en una funeraria de Colorado.