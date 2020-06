Carta a Joe Biden: Los votos para las escuelas chárter importan

Recientemente, los demócratas constituyeron un grupo llamado Unity Task Forces (Grupo de Acción Unificada), presuntamente para darle esperanza y unidad al partido. Esto podrá dar resultado para algunas fuerzas dentro del partido. Sin embargo, la composición de los Grupos de Acción sobre la Educación es un insulto para las familias afroamericanas y latinas que han elegido escuelas públicas chárter como el vehículo para garantizar que sus hijos obtengan la mejor educación posible.

Lo que es tremendamente obvio cuando se evalúa la lista de consejeros que crearon la política de educación para la plataforma del Partido Demócrata es que 3.3 millones de estudiantes y más de 219,000 maestros que asisten y trabajan en escuelas públicas chárter no han sido consideradas para nada. Desde el inicio de la temporada de debates presidenciales, las escuelas chárter han sido denigradas por personas como los Senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

La Freedom Coalition for Charter Schools (La Coalición por la Libertad de las Escuelas Chárter) ha liderado la resistencia de los afroamericanos y los latinos a estos ataques, lo cual indica una indiferencia total hacia la autodeterminación de las familias afroamericanas y latinas al elegir si matricular a sus niños en las escuelas chárter. Hemos afirmado decididamente y sin temor a arrepentirnos que:

Queremos escuelas de calidad para nuestros niños.

Queremos que las familias afroamericanas y latinas de bajos ingresos y de la clase trabajadora tengan el poder de elegir el mejor ambiente educativo para sus hijos y creemos que estatuir chárters y las escuelas chárter deben ser una de esas opciones.

Joe Biden, usted, y su Partido Demócrata están enviando el mensaje a las familias y las escuelas públicas chárter de que nosotros no contamos porque nuestra elección educativa va en contra del estatus quo. Sabemos que nuestras arcas no son tan abundantes como las de los sindicatos de los maestros, más sin embargo, nuestros votos cuentan tanto como cualquiera. Vicepresidente Biden, usted está enviando el mensaje de que usted no apoya el derecho de los padres de familia latinos y afroamericanos para hacer una selección de crítica importancia y tomar decisiones de potencial salvamento para sus hijos.

La respuesta ante la crisis del COVID-19 en el panorama educativo de todo el país ha sido reveladora cuando se trata de la importancia de la educación de los niños afroamericanos y latinos. Algunos sindicatos estatales de maestros oportunamente se organizaron para proteger a sus miembros, no a nuestros hijos. Algunos hasta se negaron a proveer la educación para sus estudiantes cuando los sistemas escolares cerraron.

Pero en todo el país, muchas escuelas chárter, incluyendo las regidas y lideradas por padres de familia afroamericanos y latinos, rápida y pragmáticamente respondieron a la crisis. Ellas lideraron con la innovación en la preparación de modelos de aprendizaje a distancia mientras evaluaban las necesidades socioemocionales de los estudiantes y de sus familias. Ellas trabajaron para garantizar que todas las familias tuvieran comida, así como dispositivos y conectividad a Internet, si era necesario. Fuimos capaces y estábamos dispuestos a hacer esto porque nuestro principal interés eran nuestros hijos.

Estamos, por supuesto, luchando para combatir la crisis, así como todos nuestros compatriotas estadounidenses lo han estado haciendo. Sin embargo, como siempre lo hemos hecho, recurrimos a nuestra historia de resistencia a la opresión para encontrar la fortaleza para ayudar a nuestros hijos y nuestras familias en este momento sin precedentes. Porque los líderes afroamericanos y latinos están más cercanos a los asuntos que sus estudiantes y familias enfrentan, especialmente durante un momento como éste, estábamos mejor equipados para enfrentar la crisis que se nos avecinaba. Fuimos ágiles e innovadores en satisfacer las necesidades de nuestros niños, porque los pusimos en primer lugar.

Vicepresidente Biden, demandamos ser vistos, valorados y escuchados. Queremos ser más que una oportunidad fotográfica para la propaganda electoral. No aceptaremos ser ciudadanos de segunda clase. Demandamos nuestro sitio en la mesa para que usted nos pueda escuchar y aprender de nuestros conocimientos colectivos y nuestras experiencias, los cuales vienen de nuestras intensas historias de lucha contra la opresión en este país. Queremos compartir la mesa, no estar en el menú. Queremos ayudarle a desarrollar las políticas y procedimientos que van a mejorar las oportunidades de educación para todos los niños, incluyendo los nuestros.

No puede ignorarnos y esperar que nosotros marchemos ciegamente a las urnas de votación para apoyarlo. Su partido cometió un error en el año 2016. Reflexione largo y profundo antes de repetir ese error en el año 2020.

Dr. Howard Fuller es un profesor distinguido de educación de la Universidad de Marguette y copreside el Freedom Coalition for Charter Schools.