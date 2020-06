COVID-19: los fiscales de Nueva York tienen que proteger a los jóvenes encarcelados

Hacemos un llamado a los cinco fiscales de distrito de la ciudad de Nueva York a liberar a los jóvenes en centros de detención que no se consideran un peligro a otras personas

Mientras la tragedia de COVID-19 continúa atacando a nuestro país, los neoyorquinos han aceptado esta nueva realidad, usando máscaras, practicando el distanciamiento social y constantemente lavándose sus manos. Pero mientras Nueva York navega en torno a como reabrir lentamente y con las protecciones necesarias, hay un segmento particularmente vulnerable de la población que se queda atrás: los jóvenes encarcelados.

Mientras muchos esfuerzos de salud pública se han realizado para mantener a las personas seguras y alejadas unas de otras, los jóvenes encarcelados en centros de detención y cárceles juveniles siguen viviendo demasiado cerca de sus compañeros, sin la posibilidad de practicar el distanciamiento social y sin acceso a los recursos básicos para desinfectar sus pertenencias. Si una persona en esos establecimientos contrae COVID-19, es muy probable que haya una infección masiva, como sucedió en Rikers Island, donde murieron varias personas encarceladas, así como empleados.

Sabemos por nuestras propias experiencias – como un joven que fue encerrado en Crossroads y Horizons (Hernan Carvente Martinez) y como alguien que fue Comisionado Adjunto de la Administración de Servicios para Niños y supervisó el Sistema Juvenil del Estado y, más recientemente, el sistema de justicia juvenil de la Ciudad de Nueva York (Felipe Franco). Entendemos por qué es tan urgente tomar medidas inmediatas para proteger a los jóvenes más vulnerables de la Ciudad de Nueva York durante esta pandemia.

Hasta en circunstancias normales los jóvenes que pasan por el sistema de justicia frecuentemente salen traumatizados. Más de 90 por ciento de la juventud encarcelada ha pasado por algún trauma y tiene algún diagnóstico de salud mental. El temor de contaminarse con el coronavirus en estas facilidades añade al trauma de esta juventud. Lo que nuestra juventud necesita es sentirse seguros y apoyados con sus seres queridos.

Pero no – ahora mismo, nuestros jóvenes están aterrorizados. Algunos no han podido ver a sus familias en más de un mes debido a las visitas suspendidas. Esto también significa que algunos no han visto a sus profesores, sus proveedores de recreación, ni otros sistemas de apoyo.

Estos jóvenes son capaces de cambiar, hasta en sus peores momentos, si se les proveen los recursos y las herramientas necesarias para hacer ese tipo de transformación. Conectividad humana y relaciones transformadoras basadas en el aprendizaje de nuevas habilidades emocionales, cognitivas e intelectuales marcan la diferencia en la juventud a la que servimos. El cambio profundo ocurre a través de la interacción positiva entre los jóvenes y profesores, proveedores de la comunidad, voluntarios, y familias. La Ciudad de Nueva York trabajó para mantener el programa ‘Close to Home’ que permite que los niños sean ubicados en programas residenciales más cerca a sus familias y comunidades. NYC ha sido un líder en las reformas efectivas del sistema de justicia juvenil durante los últimos 20 años. Podemos nuevamente usar nuestro ingenio, creatividad y humanidad para supervisar y apoyar a estos jóvenes de manera segura en la comunidad.

Debemos hacer todo lo que podamos para proteger a nuestra juventud disminuyendo el número de detenidos en estas facilidades. Por lo cual, llamamos a los cinco fiscales de distrito de la ciudad de Nueva York: el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr., la fiscal de distrito de Queens Melinda Katz, el fiscal de distrito del Bronx Darcel Clark, el fiscal de distrito de Brooklyn Eric González y el fiscal de distrito de Staten Island Michael McMahon, a liberar a los jóvenes en centros de detención que no se consideran un peligro a otras personas.

Una manera directa, lógica y segura de hacer esto es liberar a todos los jóvenes que se encuentran encarcelados, antes de sus juicios, a sus seres queridos y comunidad con un apoyo extenso y adecuado. Los jóvenes en prisión preventiva no han sido declarados culpables de ningún delito, pero su salud y seguridad a largo plazo están en grave riesgo.

A los fiscales, les preguntamos lo siguiente: ¿Están listos para aceptar la responsabilidad del daño que le pueden hacer psicológica y físicamente a los jóvenes que no han sido declarados culpables de un delito? Hemos visto los programas creativos que todos ustedes han implementado a través de los años para apoyar a los jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia juvenil. Vamos a poner esa misma creatividad a trabajar y encontrar la manera de proteger la salud y seguridad de nuestros ciudadanos más vulnerables: los jóvenes de la ciudad de Nueva York.

Tenemos que hacer un trabajo mejor. Estos jóvenes, sus familias y nuestra comunidad merecen algo mejor. La solución no debería ser la prisión. Especialmente no cuando las vidas de nuestra juventud están en riesgo.

Hernan Carvente Martinez es el Estratega Nacional de la Asociación Juvenil para el Youth First Initiative – el dirige el Youth First Youth Leaders Network, que provee a los líderes emergentes jóvenes capacitación y herramientas para liderar la lucha contra el encarcelamiento de jóvenes.

Felipe Franco fue el Comisionado Adjunto de la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York, donde fue responsable del Sistema de Justicia Juvenil. También sirvió como comisionado adjunto de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York, donde supervisó la justicia juvenil a nivel estatal.