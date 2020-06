Donald Trump responde a la NFL y cuestiona si permitirá que jugadores le falten el respeto al país arrodillándose

El presidente Donald Trump tardó un par de días, pero finalmente reaccionó al posicionamiento público por parte del comisionado de la NFL Roger Goodell, quien reconoció que su postura en el pasado había sido omisa al pasar de largo las manifestaciones y protestas que clamaban la atención para visualizar un tema tan arraigado como lo es el racismo.

Sin nombrarlo, Goodell hizo una franca referencia al movimiento encabezado por Colin Kaepernick desde el 2016 que de a poco había ganado simpatizantes, pero que con los recientes acontecimientos derivados de la muerte de George Floyd en un caso de violencia policial, han ido en escalada, reconociendo además la valía de los jugadores afroamericanos en la NFL.

Could it be even remotely possible that in Roger Goodell’s rather interesting statement of peace and reconciliation, he was intimating that it would now be O.K. for the players to KNEEL, or not to stand, for the National Anthem, thereby disrespecting our Country & our Flag?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020